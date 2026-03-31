31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

चाय नाश्ता से लेकर चाट के ठेलों पर इंडक्शन का सहारा, गैस किल्लत के बीच सुरक्षा पर उठे सवाल

नरसिंहपुर. रसोई गैस की किल्लत के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इंडक्शन चूल्हों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। घरों में भोजन बनाने के साथ ही अब बाजार में चाय.नाश्ता और चाट के ठेलों पर भी इंडक्शन का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। हालांकि इस बढ़ते उपयोग के बीच सुरक्षा मानकों की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Mar 31, 2026

using them amid the gas shortage

using them amid the gas shortage

नरसिंहपुर. रसोई गैस की किल्लत के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इंडक्शन चूल्हों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। घरों में भोजन बनाने के साथ ही अब बाजार में चाय.नाश्ता और चाट के ठेलों पर भी इंडक्शन का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। हालांकि इस बढ़ते उपयोग के बीच सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक गंभीर चिंता बनकर उभर रही है। हाल ही में शहर के खैरी नाका क्षेत्र में एक घर में इंडक्शन चूल्हा फ टने की घटना सामने आई, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल है। इसके बावजूद बिना पर्याप्त तकनीकी जानकारी के लोग लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है।

ढीली वायरिंग, ओवरलोड, कम वोल्टेज हादसों के प्रमुख कारण

विशेषज्ञों के अनुसार ढीली वायरिंग, ओवरलोड, कम वोल्टेज और खराब सॉकेट जैसी समस्याएं ऐसे हादसों के प्रमुख कारण हैं। इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट रवींद्र बिल्थरे का कहना है कि इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करते समय सही पावर सॉकेट और उचित लोड क्षमता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वहीं इलेक्ट्रिशियन आनंद नामदेव के मुताबिक घर की वायरिंग की नियमित जांच और उपकरणों का सही तरीके से उपयोग ही दुर्घटनाओं से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है।

उपयोग में सावधानी जरूरी

विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि इंडक्शन चूल्हों के उपयोग में सावधानी बरतें और सुरक्षा मानकों का पालन करें। नियमित सफाई रखना, केवल इंडक्शन अनुकूल बर्तनों का उपयोग करना और उपकरण को सूखी जगह पर रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा चूल्हे को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी सतह उपयोग के दौरान काफ ी गर्म हो जाती है।साथ ही पावर कॉर्ड को सही तरीके से लगाना और नमी से बचाना भी आवश्यक है। उचित वेंटिलेशन वाली जगह पर ही इंडक्शन का उपयोग करना चाहिए और हमेशा सही पावर सॉकेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। छोटी.छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े हादसों से बचा जा सकता है।

ये सावधानियां जरूरी……..


इंडक्शन चूल्हे का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित सफ ाई जरूरी है, ताकि सतह पर अवशेष खतरा न बनें।
केवल इंडक्शन अनुकूल बर्तनों का ही उपयोग करें।
चूल्हे की सतह गर्म होती है, इसलिए बच्चों को इससे दूर रखना आवश्यक है।
पावर कॉर्ड को सही तरीके से लगाएं और नमी से बचाएं।
चूल्हे को सूखी और ठंडी जगह पर रखें तथा वेंटिलेशन का ध्यान रखें।
वायरिंग सही स्थिति में होनी चाहिए और उपकरण को हमेशा उपयुक्त पावर सॉकेट में ही चलाना चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 02:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / चाय नाश्ता से लेकर चाट के ठेलों पर इंडक्शन का सहारा, गैस किल्लत के बीच सुरक्षा पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जानलेवा हो सकती है आंखों को चौंधिया देने वाली एलईडी,लेजर लाइट और हाईपावर आडियो

Eye-glaring LEDs, laser lights,
नरसिंहपुर

मंडी क्षेत्र का विस्तार करने जल्द जोर पकड़ेगी प्रक्रिया, बोर्ड भेजा ले आउट, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

लंबे समय से अटकी कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर के विस्तार की प्रक्रिया जल्दी ही जोर पकड़ेगी। मंडी क्षेत्र विस्तार की कार्ययोजना के संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन होने के बाद मंडी प्रबंधन ने बोर्ड के निर्देशों पर आगे की कार्ययोजना पर कार्य शुरू कर दिया है।
नरसिंहपुर

हर दिन झुलसा रही तीखी धूप, पारा 37.6 डिग्री तक पहुंचा, दोपहर में हालात बेहाल

जिले में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान अब तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। मार्च के अंत में ही इस तरह की तीव्र गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और कठिन होने के संकेत मिल रहे हैं।
नरसिंहपुर

गर्मी से मरीज बेहाल, स्टोर से नहीं निकल पा रहे कूलर, कई पंखे बेकार, गैलरी और परिसर में आ जाते हैं अटेंडर

जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भीषण गर्मी के बीच भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के कई वार्डों में पंखे सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वहीं स्टोर से निकालकर कूलरों को भी वार्डो में अब तक नहीं लगवाया जा सका है।
नरसिंहपुर

जिले में डीजल-पेट्रोल, सिलेंडर की मांग दोगुनी, खत्म नहीं हो रही लाइन, भट्टियों-चूल्हे के सहारे कई व्यापारी चला रहे कार्य

जिले में डीजल-पेट्रोल के साथ ही गैस सिलेंडरों की मांग दोगुनी हो रही है, जिससे न केवल डीजल-पेट्रोल पंपों पर बल्कि गैस एजेंसियों पर भी लोगों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। न तो लोग दिन में धूप की परवाह कर रहे हैँ और न ही रात के भटकाव से परहेज कर रहे हैं।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.