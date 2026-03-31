चाय नाश्ता से लेकर चाट के ठेलों पर इंडक्शन का सहारा, गैस किल्लत के बीच सुरक्षा पर उठे सवाल

नरसिंहपुर. रसोई गैस की किल्लत के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इंडक्शन चूल्हों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। घरों में भोजन बनाने के साथ ही अब बाजार में चाय.नाश्ता और चाट के ठेलों पर भी इंडक्शन का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। हालांकि इस बढ़ते उपयोग के बीच सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक गंभीर चिंता बनकर उभर रही है। हाल ही में शहर के खैरी नाका क्षेत्र में एक घर में इंडक्शन चूल्हा फ टने की घटना सामने आई, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल है। इसके बावजूद बिना पर्याप्त तकनीकी जानकारी के लोग लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है।