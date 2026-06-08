‘अब मुझे प्रेमी के साथ रहना है’, नरसिंहपुर में शादी के एक साल बाद बोली पत्नी

बताया जाता है कि महिला और युवक की पहचान कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों एक ही कक्षा में अध्ययन करते थे और इसी दौरान उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए थे। परिजनों को इसकी जानकारी मिलने पर करीब एक वर्ष पूर्व युवती का विवाह जिले से बाहर कर दिया गया था। हालांकि विवाह के बाद भी वह ससुराल में अधिक समय तक नहीं रह सकी और करीब एक माह बाद मायके लौट आई थी। बाद में न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद वह मायके में ही रह रही थी। इसी बीच वह अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए घर से निकल गई, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया।