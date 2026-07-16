16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

साहब, कहां गई हमारी सडक़ और नाली? सात साल बाद भी कार्य नहीं वार्ड के नागरिक नगर प्रशासन से कर रहे सवाल

नागरिक बताते हैं कि वर्ष 2019 में सडक़ एवं नाली निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ, निविदा प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन सात वर्ष बाद भी मौके पर निर्माण शुरू नहीं हुआ।
2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jul 16, 2026

Sir! Where exactly did our road नरसिंहपुर. साहब! आखिर हमारी सडक़ और नाली कहां चली गई, सात साल बाद भी निर्माण नहीं हो सका, मियाद तो तीन माह में कार्य होने की थी। यह सवाल रानी अवंतीबाई वार्ड की गली नंबर 3 स्थित धनारे कॉलोनी के रहवासी नगर प्रशासन और जिला प्रशासन से लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन नगर प्रशासन निरुत्तर है। नागरिक वर्षो से कच्ची सडक़ पर कीचड़-फिसलन और गंदगी से परेशान हैं।
नागरिक बताते हैं कि वर्ष 2019 में सडक़ एवं नाली निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ, निविदा प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन सात वर्ष बाद भी मौके पर निर्माण शुरू नहीं हुआ। सिस्टम यदि यदि सडक़ नहीं बनवा पा रहा हैं तो कम से कम पूरे मामले की जांच करा दी जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जिस कार्य की स्वीकृति मिली थी, वह आखिर क्यों नहीं हुआ और यदि राशि जारी हुई थी तो उसका उपयोग कहां हुआ।


घरों से निकलना मुश्किल, कचरा वाहन नहीं आता
नागरिक कहते हैं कि बारिश के दिनों में गली के लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। जलभराव, कीचड़ और गंदगी से पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। घरों तक दोपहिया और चारपहिया वाहन पहुंचाना भी कठिन हो जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ती है। निकाय का कचरा वाहन भी यहां नहीं आता, जिससे गंदगी फैली रहती है। नागरिक कहते है कि नगर प्रशासन के साथ ही कलेक्टर के नाम भी कई बार आवेदन-ज्ञापन दिए जा चुके हैं। नागरिकों का कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट जवाब और जमीन पर काम चाहिए। उनका सवाल है कि यदि तीन माह में पूरा होने वाला कार्य सात वर्ष में भी शुरू नहीं हो पाया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
वर्जन
दिसंबर 2019 में सडक़ स्वीकृत होने पर भी आज तक कार्य नहीं हुआ। अभी कुछ घरों में सीवर लाइन के कनेक्शन का कार्य भी अधूरा है।
शास्त्री पवन उदेनिया, नागरिक
कॉलोनी में न तो नाली बनी है और न ही सडक़ बनी है। बार-बार बुलाने पर भी यहां सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आते।
मुन्नालाल सराठे, नागरिक
बारिश के समय घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, फिसलकर गिरते हैं तो उनकी ड्रेस खराब हो जाती है।
सुनील साहू, नागरिक
हमारी गली में सफाई नहीं होने से गंदगी फैली रहती है। तीन से चार माह में एक बार सफाई कर्मचारी आते हैं। सडक़-नाली बनना बेहद जरूरी है।
गुलाब सिंह राजपूत, नागरिक
नागरिकों का आवेदन मिला है, उसे दिखवाया जा रहा है कि आखिर कार्य किस वजह से नहीं हो सका।
गजेंद्र सिंह लोधी, सीएमओ नगरपालिका नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 11:01 am

Published on:

16 Jul 2026 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / साहब, कहां गई हमारी सडक़ और नाली? सात साल बाद भी कार्य नहीं वार्ड के नागरिक नगर प्रशासन से कर रहे सवाल

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर में ट्रैक्टर मार्च कर किसानों ने मांगों पर बुलंद की आवाज, 225 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर आई किसानों की भीड़

जिला मुख्यालय पर किसानों से जुड़ी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले बुधवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडी में ट्रैक्टर-हार्वेस्टर लेकर पहुंचे किसानों ने पहले महापंचायत की उसके बाद दोपहर को मंडी से गांधी चौक तक ट्रैक्टर मार्च, पैदल रैली निकाली।
नरसिंहपुर

'तुमने मेरे घर वालों की दी बाइक क्यों बेची?' नरसिंहपुर में पत्नी की बात सुन टूटा पति, दी जान

narsinghpur
नरसिंहपुर

पत्रिका हरित प्रदेश अभियान-खिलाडिय़ोंं, शिक्षकों और युवाओं ने लिया हरियाली बढ़ाने संकल्प,पार्क में रोपे पौधे

शिक्षकों, खिलाडिय़ोंं, छात्र-छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगर पालिका के प्रतिनिधियों ने आम, आंवला सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार प्रजातियों के पौधे रोपकर उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया।
नरसिंहपुर

विभाग नहीं सुधरवा सका स्कूल तो बच्चों को पढ़ाई के लिए ग्रामीण ने खोले घर के द्वार, जांच टीम को पढ़ते मिले बच्चे

बीआरसी-जनशिक्षक ने वर्षा से सुधार कार्य नहीं होने से बदहाल स्कूल की हालत देखी। टीम को यहां ग्राम के रामदास यादव के बिना छपाई वाले कमरे में बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हुए मिले। बच्चों के भविष्य की चिंता में रामदास ने ही शिक्षकों को कमरे की जगह दी है ताकि जगह की कमी से बच्चों की पढ़ाई चौपट न हो।
नरसिंहपुर

आवास का इंतजार दे रहा तकलीफ, अपात्रों को मिल रहा लाभ, खराब मौसम में भी लाभ की उम्मीद में फरियादियों की गुहार

जिले में लोगों को पात्रता के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने विपरीत मौसम में कलेक्ट्रेट आकर गुहार लगाना पड़ रही है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूूं तो गांव-गांव पक्के मकान बन रहे हैं लेकिन योजना के लाभ से वंचित हितग्राहियों की संख्या कम नहीं हो रही है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.