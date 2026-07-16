साहब, कहां गई हमारी सडक़ और नाली? सात साल बाद भी कार्य नहीं वार्ड के नागरिक नगर प्रशासन से कर रहे सवाल



घरों से निकलना मुश्किल, कचरा वाहन नहीं आता

नागरिक कहते हैं कि बारिश के दिनों में गली के लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। जलभराव, कीचड़ और गंदगी से पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। घरों तक दोपहिया और चारपहिया वाहन पहुंचाना भी कठिन हो जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ती है। निकाय का कचरा वाहन भी यहां नहीं आता, जिससे गंदगी फैली रहती है। नागरिक कहते है कि नगर प्रशासन के साथ ही कलेक्टर के नाम भी कई बार आवेदन-ज्ञापन दिए जा चुके हैं। नागरिकों का कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट जवाब और जमीन पर काम चाहिए। उनका सवाल है कि यदि तीन माह में पूरा होने वाला कार्य सात वर्ष में भी शुरू नहीं हो पाया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

वर्जन

दिसंबर 2019 में सडक़ स्वीकृत होने पर भी आज तक कार्य नहीं हुआ। अभी कुछ घरों में सीवर लाइन के कनेक्शन का कार्य भी अधूरा है।

शास्त्री पवन उदेनिया, नागरिक

कॉलोनी में न तो नाली बनी है और न ही सडक़ बनी है। बार-बार बुलाने पर भी यहां सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आते।

मुन्नालाल सराठे, नागरिक

बारिश के समय घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, फिसलकर गिरते हैं तो उनकी ड्रेस खराब हो जाती है।

सुनील साहू, नागरिक

हमारी गली में सफाई नहीं होने से गंदगी फैली रहती है। तीन से चार माह में एक बार सफाई कर्मचारी आते हैं। सडक़-नाली बनना बेहद जरूरी है।

गुलाब सिंह राजपूत, नागरिक

नागरिकों का आवेदन मिला है, उसे दिखवाया जा रहा है कि आखिर कार्य किस वजह से नहीं हो सका।

गजेंद्र सिंह लोधी, सीएमओ नगरपालिका नरसिंहपुर