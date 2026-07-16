नरसिंहपुर में ट्रैक्टर मार्च कर किसानों ने मांगों पर बुलंद की आवाज, 225 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर आई किसानों की भीड़



चौराहों पर पुलिस ने संभाला मोर्चा, ड्रोन से निगरानी

पूरे प्रदर्शन के दौरान जहां पुलिस की टीम मंडी से लेकर गांधी चौक तक जगह-जगह तैनात रही वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जाती रही। सुभाष पार्क चौराहे के आसपास पुलिस खासी सतर्क रही क्योंकि यहीं से कलेक्ट्रेट मार्ग जुड़ा है। किसानों के मार्च दौरान कई जगह लोगों ने घरों-दुकानों के बाहर मौसम को देखते हुए टेबल लगाकर पानी, छांछ आदि की व्यवस्था की। जिससे किसानों को राहत मिल सके। वहीं मार्च करते ट्रैक्टरों के आगे-आगे पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी चलते रहे ताकि रूट में कोई व्यवधान नहीं आ सके। वहीं यूनियन के विमलेश पटेल, देवेंद्र पाठक समेत कई पदाधिकारी माइक के जरिए किसानों की मांगों और शासन-प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चले। गांधी चौक पर मार्च का समापन किया गया।