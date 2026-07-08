आवास का इंतजार दे रहा तकलीफ, अपात्रों को मिल रहा लाभ, खराब मौसम में भी लाभ की उम्मीद में फरियादियों की गुहार



सालीचौका में पुराने रास्ते से कब्जा हटवाने मांग

सालीचौका नगर परिषद के वार्ड 5 निवासी नागरिकों को भी रास्ता खुलवाने जैसी मांग को हल कराने कलेक्ट्रेट आने की नौबत बनी। लोगों ने कहा कि 50-60 साल पुराने रास्ते को बंद किए जाने से आवागमन में परेशानी है।

शिकायती आवेदनों की बढ़ रही संख्या

कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में हर मंगलवार को शिकायतों की संख्या अधिक रहती है। जिला प्रशासन भले ही मैदानी अमले को लोगों की समस्याओं का निराकरण तत्परता से करने निर्देशित कर रहा है लेकिन जनपद से लेकर पंचायत और तहसील स्तर पर लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। जिससे लोगों को आर्र्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों को सहते हुए कलेक्ट्रेट आने की लाचारी बढ़ रही है। मंगलवार को कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में करीब 120 आवेदन पहुंचे। जिसमें कुछ आवेदनों में त्वरित निराकरण की कार्रवाई हुई वहीं जिनका निराकरण नहीं हो सका उनके संबंध में समय-सीमा में निराकरण के लिए निर्देशित किया गया।