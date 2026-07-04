बारिश से शहर के कई वार्डो में बने जलभराव के हालात, गिरते पानी में निकासी कराने निकाय की टीम रही दिनभर सक्रिय

rainfall improve drainage नरसिंहपुर. जिले में रुक-रुककर लगातार हो रही बारिश से वातावरण में ठंडक बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में जिले में 84.6 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार की सुबह से दोपहर तक कई स्थानों पर तेज बारिश का दौर चलता रहा। वहीं गुरुवार की रात भी कई जगह बारिश हुई। जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित रहा। लोग केवल जरूरी कार्यों से ही घरों से बाहर निकले और शाम होते-होते अधिकांश लोग जल्दी घर लौट गए। बारिश के कारण नरसिंहपुर नगर के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। नगर पालिका की सफाई टीम छाता और रेनकोट के सहारे पूरे दिन जल निकासी व्यवस्था सुधारने में जुटी रही।

नगर के इंदिरा वार्ड, गांधी वार्ड, धनारे कॉलोनी, अटल पथ, रेडक्रॉस अस्पताल के आसपास सहित अन्य क्षेत्रों में सडक़ों, गलियों और घरों के आसपास जमा पानी की निकासी के लिए नालियों की सफाई एवं अस्थायी निकासी मार्ग बनाए गए। जिन स्थानों पर कचरा जमा होने से नालियां अवरुद्ध थीं, वहां कर्मचारियों ने फावड़ों से सफाई कर पानी की निकासी सुचारु कराई।