चौथी बार हुआ प्यार…तीसरा पति बन रहा था अड़चन, नरसिंहपुर में अंधे कत्ल का खुलासा

घटना की जांच के दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि मृतक की पत्नी सरोज के महेन्द्र मेहरा निवासी पुरगवां के साथ प्रेम संबंध थे। इसी शक के आधार पर जब मृतक की पत्नी सरोज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो टूट गई। सरोज ने बताया कि तुलसीराम को उसके व महेन्द्र के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो विवाद करने लगा था। वो महेन्द्र से शादी करना चाहती थी लेकिन पति अड़चन बना हुआ था, इसलिए प्रेमी महेन्द्र के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची।