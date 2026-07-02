बरमान में रानी कोठी के पास 180 घनमीटर अवैध रेत जब्त सख्ती से हो जांच तो भंडारण कराने वालों के नाम होंगे उजागर

180 cubic meters of illegal sand नरसिंहपुर. जिले अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जगह-जगह मिल रहे रेत के अवैध स्टाक बता रहे हैं कि किस पैमाने पर रेत का काला कारोबार हो रहा है। बुधवार को बरमानकलां में संयुक्त टीम ने करीब 180 घनमीटर अवैध रेत जब्त की। मामले में अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज कर रेत को ग्राम सचिव एवं ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी में सौंप दिया। कार्रवाई के बाद लोग कह रहे हैं कि अब सख्ती से यह जांच होना चाहिए कि आखिर किसके द्वारा और कहां से रेत का अवैध खनन कर यहां स्टाक कराया गया।

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन-भंडारण, परिवहन रोकने निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद संयुक्त टीम कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के सहयोग से कार्रवाई कर रही है। बुधवार को नायब तहसीलदार एवं खनिज निरीक्षक अनुपमा सिंह बघेल, हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार तथा बरमान पुलिस चौकी की टीम ने शासकीय भूमि के एक हिस्से में, रानी कोटी के उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अवैध रूप से भंडारित लगभग 60 ट्रॉली अर्थात 180 घनमीटर रेत बरामद की। खनिज निरीक्षक बघेल ने बताया कि मौके पर रेत का कोई वैध स्वामी नहीं मिलने पर उसे लावारिस मानते हुए जब्त किया गया तथा ग्राम सचिव और ग्राम कोटवार को सुपुर्दगी में सौंपते हुए अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज किया गया। बताया जाता है कि बरमान क्षेत्र में रेत का अवैध खनन रामघाट, बढिय़ाघाट से लेकर छत्तरपुर और आगे हीरापुर-ककरा घाट तक चल रहा है। जहां हर दिन दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां रेत लेने पहुंचती हैं, सडक़ों से यह वाहन निकलते हैं लेकिन जिम्मेदार मौन रहते हैं।