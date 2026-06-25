जिले की कई एंबुलेंस में दवाइ, स्टपनी, आक्सीजन, अलार्म नहीं, शॉकअप खराब, ऑडिट में खुल रही खामियों की पोल



अब तक 8 एंबुलेंस वाहनों की जांच

सीएमएचओ डॉ. मनीष मिश्रा के निर्देशन में चार सदस्यीय टीम अब तक करीब 8 एंबुलेंस वाहनों की जांच कर चुकी है। जिसमें कई स्तर पर गड़बड़ी, कमियां सामने आई हैं। जिनमें सुधार के लिए सीएमएचओ ने कंपनी को सात दिन का समय दिया है।

साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने कहा है।

सीएमएचओ स्वयं भी टीम के साथ फील्ड में पहुंचकर एंबुलेंस की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि इसके बाद दोबारा फॉलोअप ऑडिट कर सुधार कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

कंपनी से मांगे जीपीएस के आइडी पासवर्ड

बताया जाता है कि एंबुलेंस संचालन में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए 108 एवं जननी वाहनों में लगे जीपीएस की आइडी और पासवर्ड भी मांगे गए हैं, ताकि संबंधित अधिकारी वाहनों की वास्तविक लोकेशन पर नजर रख सकें। साथ ही ऑन रोड एंबुलेंस को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा रखने तथा रिस्पॉन्स टाइम की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक यह शिकायतें भी सामने आतीं रहीं हैं कि एंबुलेंस चालक अपने वाहन इधर-उधर खड़े किए रहते हैं और मरीजों को समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पाती, या देर से आती हैं।

ब्लाक स्तर पर भी मजबूत होगी निगरानी

स्वास्थ्य विभाग विकासखंड स्तर पर भी निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी में है। प्रत्येक बीएमओ को अपने क्षेत्र की 108 एवं जननी सेवाओं की जवाबदेही सौंपी जाएगी। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि वर्तमान में संचालित अधिकांश 108 एंबुलेंस 4 से 5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और उनमें कई तकनीकी खामियां हैं। इन्हें देखते हुए राज्य स्तर पर नई एंबुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी।

शिकायतों में अब तक कार्रवाई

पायलट एवं इएमटी को हटाया

108 जिला प्रबंधक का तबादला

नोडल अधिकारी बदला