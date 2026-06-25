पलोहाबड़ा में संयुक्त टीम ने जब्त की 48 ट्रॉली रेत, 6 ट्रॉली गिट्टी, पंचायत भवन व मुक्तिधाम के पास लगे थे ढेर



बुधवार को कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में कलेक्टर रजनी सिंह ने खनिज विभाग की समीक्षा करते हुए अवैध उत्खनन, परिवहन एवं खनिज भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंह ने विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया कि जिले में व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जाए तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं देखभाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू एवं निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की भी समीक्षा की।