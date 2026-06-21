नर्मदा तट पर मिट्टी के कटाव को रोकने जतन शुरू, सीमेंट पोल से संरक्षित होगी भूमि, जिपं सीईओ के निर्देश



प्रशासन ने करेली कला क्षेत्र की 21 एकड़ तथा ग्राम जोझा की 36 एकड़ भूमि चिन्हित की है। जिला सीईओ नागेश ने मिट्टी के कटाव से भूमि को बचाने जी-राम-जी योजना के तहत बोल्डर चेक एवं अन्य संरचनात्मक कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। कहा कि नर्मदा तट पर पौधरोपण और भूमि संरक्षण के संयुक्त प्रयासों से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकेगा तथा नदी तट की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। नर्मदा समृद्धि परियोजना के तहत की जा रही यह पहल जल संरक्षण और तटीय क्षेत्र के दीर्घकालीन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।