नर्मदा के भीमकुंड में बोट से प्रेशर बनाकर रेस्क्यु टीम ने बरामद किए डूबे युवकों के शव

घाट पर मौजूद दोस्तों ने जब अपने साथियों को डूबते देखा तो मदद के लिए लोगों को चिल्लाया, पुलिस को सूचना दी। मथुरा उप्र निवासी नितिन पिता तेजवीर जाट ने बताया कि नहाते समय अचानक पानी की लहर उठने से आजाद, छोटू एवं परमवीर संभल नहीं पाए और यह घटना हो गई। मौके पर नाविक नहीं पहुंचता तो परमवीर की जान को भी संकट बन जाता। होमगार्ड के हवलदार बृजमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि एएसआई नीरज ठाकुर के नेतृत्व में करीब 7 जवानों की टीम ने घटना के बाद से ही रेस्क्यु शुरू कर दिया था। सोमवार को भी रेस्क्यु चलाया लेकिन छोटू का ही शव मिला, इसलिए मंगलवार को फिर दूसरे शव की तलाशी करने टीम नर्मदा में उतरी थी। मामले में पुलिस ने मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की है।