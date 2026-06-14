एमपी के भीमकुंड में नहाने गए दो युवक हुए गायब, तलाश जारी, नरसिंहपुर में मचा हड़कंप

Youths Drowned in Bhimkund: मध्य प्रदेश में मानसून शुरू होने से पहले में लगातार तीन दिनों से नदी में लोगों के डूब जाने वाले मामले सामने आना शुरू हो चुके है। ताजा मामला नरसिंहपुर जिले से सामने आ रहा है जहां सतधारा स्थित नर्मदा नदी के भीमकुंड (Bhimkund) में रविवार दोपहर नहाने के दौरान दो युवक डूबकर लापता हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तथा दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी गई। सर्चिंग के समय तेज हवाओं और बरसात आशंकाओं ने सर्चिंग टीम की टेंशन बढ़ा दी है।