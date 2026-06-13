नरसिंहपुर में चोर गिरोह गिरफ्तार, प्राचीन मूर्तियां, छत्र, आसन, मुकुट बरामद, 5 चोरी की वारदातों के खुलासे का दावा



जांच के दौरान निगरानी बदमाश टिक्कूू उर्फ टेकसिंह लडिय़ा की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने अन्य साथियों के साथ चोरी की वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने ज्ञानी प्रजापति निवासी ग्राम झामर थाना ठेमी, आशीष शर्मा निवासी गोहचर थाना गोटेगांव, नितिन शर्मा निवासी मुरलीधर वार्ड गोटेगांव तथा चिन्टू उर्फ मुकेश सोनी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार चिन्टू उर्फ मुकेश सोनी पर चोरी का सामान खरीदने का आरोप है।

पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने करकबेल जैन मंदिर, रामनिवारी जैन मंदिर, तेन्दूखेड़ा स्थित मंदिर, बैलहाई क्षेत्र की एक दुकान तथा गोटेगांव बायपास के समीप एक मकान में चोरी की वारदातों में संलिप्तता स्वीकार की है।

यह सामग्री बरामद

पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर दो अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियां, 17 चांदी के छत्र, दो चांदी के आसन, मुकुट, चार बैटरियां, तीन इनवर्टर, दो फ्रिज, चार एलइडी टीवी, दो डीवीआर, दो पंखे, घटना में प्रयुक्त दो बाइक तथा चार हजार रुपए नकद बरामद करने का दावा किया है। एसपी मीना ने बताया कि घटनाओं में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाईं गईं थीं। शुक्रवार को जैन समाज के लोग भी एसपी कार्यालय पहुंचे, जो मंदिरों से चोरी हुईं मूर्तियां मिलने पर खुश जाहिर करते दिखे।