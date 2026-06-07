7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

सडक़ से हटवाईं 67 अस्थाई दुकानें, स्थायी अतिक्रमण की अनदेखी, दलबल से कार्रवाई, प्रभावितों को दिया नया स्थल

कार्रवाई के साथ ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि शहर की प्रमुख सडक़ों पर वर्षों से फैले स्थायी अतिक्रमणों पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jun 07, 2026

नगर पालिका ने पुलिस बल के साथ नगर पालिका चौराहा से सुभाष पार्क तक सडक़ किनारे लगने वाली करीब 67 अस्थायी दुकानों को हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान फल, सब्जी और अन्य सामग्री बेचने वाले कई फुटपाथी विक्रेताओं को निर्धारित वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित होने के निर्देश दिए गए।

दुकानें हटवाते हुए निकाय के अधिकारी-कर्मचारी।

operation encroachments नरसिंहपुर. शहर में लंबे समय से स्थायी-अस्थाई अतिक्रमण से प्रभावित मुख्य सडक़ों पर आवागमन जोखिम भरा बना है। शनिवार को नगर पालिका ने पुलिस बल के साथ नगर पालिका चौराहा से सुभाष पार्क तक सडक़ किनारे लगने वाली करीब 67 अस्थायी दुकानों को हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान फल, सब्जी और अन्य सामग्री बेचने वाले कई फुटपाथी विक्रेताओं को निर्धारित वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित होने के निर्देश दिए गए। हालांकि कार्रवाई के साथ ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि शहर की प्रमुख सडक़ों पर वर्षों से फैले स्थायी अतिक्रमणों पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा।
शहर में सडक़ किनारे दुकानें लगने से हर दिन यातायात प्रभावित होता है और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे सडक़ों और फुटपाथों को खाली कराने निकाय ने कार्रवाई शुरू की है। प्रभावित दुकानदारों को नगर पालिका के सामने चिन्हित स्थान पर व्यवसाय करने का विकल्प भी दिया गया है। लेकिन शहरवासियों का कहना है कि यातायात अव्यवस्था का कारण केवल अस्थायी दुकानें नहीं हैं। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर स्थायी प्रतिष्ठानों के सामने बने चबूतरे,सीढिय़ां, शेड, साइन बोर्ड और सडक़ तक फैला सामान लंबे समय से आवागमन में बाधा बने हुए हैं। कई स्थानों पर फुटपाथ पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं और पैदल चलने वालों को सडक़ पर चलना पड़ता है। निकाय को ऐसे स्थानों पर भी इसी तरह सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर ही प्रशासन की सक्रियता दिखती है।


सडक़ की चौड़ाई हो रही कम, फैल रहा अतिक्रमण
सुभाष पार्क से मुशरान पार्क चौराहा तक का मुख्य मार्ग तथा सुनका चौराहा से सुभाष पार्क तक बाहरी रोड ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सडक़ की उपयोगी चौड़ाई लगातार कम होती जा रही है। लोगों का कहना है कि इन क्षेत्रों में स्थायी-अस्थाई अतिक्रमण खुलेआम दिखाई देते हैं, लेकिन कार्रवाई मुख्य रूप से छोटे और अस्थायी व्यापारियों तक ही सीमित रहती है। यदि प्रशासन वास्तव में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना चाहता है तो कार्रवाई सभी प्रकार के अतिक्रमणों पर समान रूप से होनी चाहिए। केवल फुटपाथी दुकानदारों को हटाने से न तो यातायात समस्या का समाधान होगा और न ही शहर की सडक़ों पर दबाव कम होगा।
कहां हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होता है यातायात
सुभाष पार्क से मुशरान पार्क चौराहा मार्ग
सुनका चौराहा से सुभाष पार्क तक बाहरी रोड
दुकानों के सामने बने स्थायी चबूतरे
फुटपाथों पर बनी सीढिय़ां और शेड
सडक़ तक फैला व्यापारिक सामान
मार्ग पर रखे साइन बोर्ड व अन्य सामग्री
निकाय से लोगों की उम्मीद
स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर समान हो कार्रवाई
फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए
छोटे व्यापारियों के लिए व्यवस्थित बाजार विकसित हो
यातायात प्रभावित करने वाले निर्माण हटाए जाएं
कार्रवाई पूरे शहर में एक समान रूप से लागू हो
वर्जन
इस तरह की आगे भी कार्रवाई होगी, मुख्य रोड, बाहरी रोड के स्थायी-अस्थाई अतिक्रमण भी जल्द हटेंगे। निकाय का प्रयास है कि छोटे व्यापारियों को सडक़ से हटाएं तो उन्हें वैकल्पिक स्थान दिया जाए, इसके लिए निकाय के सामने ही जगह तय की गई है। व्यापारियों को भी सहयोग करने कहा जा रहा है।
नीलम चौहान, सीएमओ नगरपालिका नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 01:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / सडक़ से हटवाईं 67 अस्थाई दुकानें, स्थायी अतिक्रमण की अनदेखी, दलबल से कार्रवाई, प्रभावितों को दिया नया स्थल

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नर्मदा की उपजाऊ मिट्टी बचाने 900 एकड़ में विकसित होगी हरित पट्टी, तटीय क्षेत्र के 91 गांवों में चिन्हित की गई भूमि

जिले की समृद्धि का मुख्य आधार नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र में अत्यधिक उपजाऊ कृषि भूमि है, लेकिन पिछले दो से तीन दशकों में नर्मदा तट की हरित पट्टी लगातार कम होने से मृदा अपरदन की समस्या गंभीर होती जा रही है।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में जल, जंगल और जमीन पर बढ़ रहा दबाव, नदियों किनारे हरित पट्टी सिमटी

जिले की पहचान सिर्फ सर्वाधिक उपजाऊ कृषि भूमि वाले जिले से नहीं, बल्कि नर्मदा घाटी, वन संपदा और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से भी रही है। लेकिन वर्ष दर वर्ष जल-जंगल और जमीन पर बढ़ते दबाब, नर्मदा समेट अन्य नदियों के किनारे सिमटती हरित पट्टी, गिरता जलस्तर कई गंभीर संकेत दे रहा है।
नरसिंहपुर

अस्पताल में भीड़ नियंत्रित करने बदलेगी व्यवस्था, नियमों में रहेगी सख्ती, एक मरीज के साथ सिर्फ 1 सहयोगी को अनुमति

अस्पताल में भीड़ नियंत्रित करने अब अस्पताल प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही नई व्यवस्था के अनुसार अस्पताल के दोनों भवनों में भर्ती मरीजों के साथ आने वाले अटेंडरों की संख्या सीमित होगी।
समाचार

नरसिंहपुर में प्राइवेट ऑफिस में 5000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

Patwari caught taking bribe of 5000 rs in his private office lokayukta action mp news
नरसिंहपुर

बेपटरी एंबुलेंस सेवाओं को पटरी पर लाने अब नोडल 108 को बदला, 3 दिन में नवागत को प्रभार देकर कराना होगा अवगत

जिले में लंबे समय से बेपटरी 108 एंबुलेंस सेवाओं को पटरी पर लाने एवं कर्मचारियों की मनमानी पर नकेल कसने स्वास्थ्य विभाग में बदलाव की बयार तेज हो गई है। कुछ दिन पहले सीएमएचओ के पत्र पर जहां सेवा संचालक कंपनी ने जिला प्रबंधक को हटाया था वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने नोडल 108 को बदल दिया है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.