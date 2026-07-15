‘तुमने मेरे घर वालों की दी बाइक क्यों बेची?’ नरसिंहपुर में पत्नी की बात सुन टूटा पति, दी जान

लखनलाल घर से निकलने के बाद बाइक से सीधे घाटपिंडरई गांव के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रैक पर आ रही महानगरी एक्सप्रेस के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। रेलवे ट्रैक पर युवक के आत्महत्या करने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षत विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। सोशल मीडिया के जरिए मृतक की पहचान हुई जिसके बाद मृतक लखनलाल के परिजन पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सौंप दिया है। घटना के बाद लखनलाल के परिवार में गम का माहौल है और परिजन का रो-रोककर बुरा हाल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।