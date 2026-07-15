पत्रिका हरित प्रदेश अभियान-खिलाडिय़ोंं, शिक्षकों और युवाओं ने लिया हरियाली बढ़ाने संकल्प,पार्क में रोपे पौधे

Patrika Harit Pradesh नरसिंहपुर. पत्रिका समूह के हरित प्रदेश अभियान के तहत सदर मंदिर के पीछे विकसित हो रहे प्रस्तावित अटल पार्क में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया गया। शिक्षकों, खिलाडिय़ोंं, छात्र-छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगर पालिका के प्रतिनिधियों ने आम, आंवला सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार प्रजातियों के पौधे रोपकर उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया। रविवार शाम कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में पत्रिका के हरित प्रदेश अभियान की सराहना करते हुए लोगों से आह्वान किया कि बारिश के इस अनुकूल मौसम में अधिक से अधिक सुरक्षित स्थानों पर पौधे लगाएं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं। वक्ताओं ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण ही सफलता है।