विभाग को नहीं पता कितने स्कूलों में जलभराव, कितने स्कूल मार्ग खराब, कच्चे रास्ते, जलभराव ने बिगाड़ी पढ़ाई की राह

rainy season is no easy task for children नरसिंहपुर. जिले में बारिश के मौसम में सरकारी स्कूलों तक पहुंचने की राह बच्चों के लिए आसान नहीं है। कई स्कूलों तक जाने वाले कच्चे और फिसलन भरे रास्ते स्कूली बच्चों के लिए रोजाना जोखिम बन रहे हैं, जबकि अनेक स्कूल परिसरों में जलभराव से हालात तालाब जैसे हो गए हैं। गंभीर बात यह है कि शिक्षा विभाग के पास यह जानकारी तक उपलब्ध नहीं है कि जिले में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पहुंच मार्ग जर्जर हैं और कितने स्कूलों हर बारिश में जलभराव से प्रभावित होते हैं। ऐसे में समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस योजना भी नजर नहीं आ रही है।

नरसिंहपुर शहर के नेहरू स्कूल और सीएम राइज सांदीपनी स्कूल सहित कई विद्यालयों में भी परिसर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। साईंखेड़ा, चीचली और अन्य क्षेत्रों के स्कूलों में भी बारिश के दौरान ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। तेंदूखेड़ा तहसील के बंधी गांव के टपरिया मोहल्ले से लगभग एक किलोमीटर लंबा कच्चा मार्ग आज भी बच्चों की मजबूरी बना हुआ है। खेतों में रहने वाले करीब 20 से 25 परिवारों के बच्चे इसी रास्ते से मदनपुर और तेंदूखेड़ा के स्कूलों तक पहुंचते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बारिश में पुलिया के ऊपर पानी आने से मार्ग बंद हो जाता है और बच्चों को कीचड़ व फिसलन से भरे रास्तों से होकर स्कूल जाना पड़ता है। वर्षों से सडक़ पक्की कराने की मांग के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।