8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

विभाग को नहीं पता कितने स्कूलों में जलभराव, कितने स्कूल मार्ग खराब, कच्चे रास्ते, जलभराव ने बिगाड़ी पढ़ाई की राह

शिक्षा विभाग के पास यह जानकारी तक उपलब्ध नहीं है कि जिले में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पहुंच मार्ग जर्जर हैं और कितने स्कूलों हर बारिश में जलभराव से प्रभावित होते हैं।
2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jul 08, 2026

जिले में बारिश के मौसम में सरकारी स्कूलों तक पहुंचने की राह बच्चों के लिए आसान नहीं है। कई स्कूलों तक जाने वाले कच्चे और फिसलन भरे रास्ते स्कूली बच्चों के लिए रोजाना जोखिम बन रहे हैं, जबकि अनेक स्कूल परिसरों में जलभराव से हालात तालाब जैसे हो गए हैं।

गोटेगांव इंदिरा स्कूल परिसर मानों यहां जलसरंक्षण होता हो।

rainy season is no easy task for children नरसिंहपुर. जिले में बारिश के मौसम में सरकारी स्कूलों तक पहुंचने की राह बच्चों के लिए आसान नहीं है। कई स्कूलों तक जाने वाले कच्चे और फिसलन भरे रास्ते स्कूली बच्चों के लिए रोजाना जोखिम बन रहे हैं, जबकि अनेक स्कूल परिसरों में जलभराव से हालात तालाब जैसे हो गए हैं। गंभीर बात यह है कि शिक्षा विभाग के पास यह जानकारी तक उपलब्ध नहीं है कि जिले में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पहुंच मार्ग जर्जर हैं और कितने स्कूलों हर बारिश में जलभराव से प्रभावित होते हैं। ऐसे में समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस योजना भी नजर नहीं आ रही है।
नरसिंहपुर शहर के नेहरू स्कूल और सीएम राइज सांदीपनी स्कूल सहित कई विद्यालयों में भी परिसर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। साईंखेड़ा, चीचली और अन्य क्षेत्रों के स्कूलों में भी बारिश के दौरान ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। तेंदूखेड़ा तहसील के बंधी गांव के टपरिया मोहल्ले से लगभग एक किलोमीटर लंबा कच्चा मार्ग आज भी बच्चों की मजबूरी बना हुआ है। खेतों में रहने वाले करीब 20 से 25 परिवारों के बच्चे इसी रास्ते से मदनपुर और तेंदूखेड़ा के स्कूलों तक पहुंचते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बारिश में पुलिया के ऊपर पानी आने से मार्ग बंद हो जाता है और बच्चों को कीचड़ व फिसलन से भरे रास्तों से होकर स्कूल जाना पड़ता है। वर्षों से सडक़ पक्की कराने की मांग के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।

गोटेगांव तहसील के टीला गांव और सिरकौना पंचायत के रोंसरा स्कूल की स्थिति भी अलग नहीं है। खराब पहुंच मार्ग के कारण बरसात में बच्चों की नियमित उपस्थिति प्रभावित होती है। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बच्चों को ऐसे रास्तों से भेजना जोखिम भरा हो जाता है। समस्या केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। गोटेगांव की इंदिरा कन्या शाला का परिसर बारिश में तालाब बन रहा है। स्कूल पहुंच मार्ग पर कीचड़ और गंदे पानी के कारण छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ रही है।
हर वर्ष एक जैसे हालात
जिले में यह पहली बार नहीं है कि बारिश के दौरान बच्चों के लिए स्कूल की राह मुश्किल हुई हो। हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक न तो प्रभावित स्कूलों का समग्र सर्वे हुआ और न ही समस्या के स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार की गई। जिससे जिले के नौनिहाल आज भी सुरक्षित रास्ते और जलभराव मुक्त स्कूल परिसर का इंतजार कर रहे हैं।
वर्जन
जानकारी बुलाई जा रही है कि कहां-कहां स्कूलों में जलभराव की समस्या हो रही है और कितने स्कूलों तक के पहुंच मार्ग ठीक नहीं है। जैसे ही जानकारी आएगी तो समस्या निराकरण के लिए कार्रवाई करेंगे।
डॉ. अनिल कुशवाहा, जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर
मैंने पता किया है जलभराव से प्रभावित होने वाले स्कूलों और पहुंच मार्ग स्कूलों के संबंध में पहले कोई डाटा तैयार नहीं हुआ है। निर्देश देकर जानकारी बुलाते हैं, सभी को पत्र जारी कराते हैं।
प्रदीप द्विवेदी, डीपीसी नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 12:36 pm

Published on:

08 Jul 2026 12:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / विभाग को नहीं पता कितने स्कूलों में जलभराव, कितने स्कूल मार्ग खराब, कच्चे रास्ते, जलभराव ने बिगाड़ी पढ़ाई की राह

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आवास का इंतजार दे रहा तकलीफ, अपात्रों को मिल रहा लाभ, खराब मौसम में भी लाभ की उम्मीद में फरियादियों की गुहार

जिले में लोगों को पात्रता के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने विपरीत मौसम में कलेक्ट्रेट आकर गुहार लगाना पड़ रही है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूूं तो गांव-गांव पक्के मकान बन रहे हैं लेकिन योजना के लाभ से वंचित हितग्राहियों की संख्या कम नहीं हो रही है।
नरसिंहपुर

वेरावल एक्सप्रेस में ब्रेक बाइंड होने से उठा धुआं, श्रीधाम स्टेशन पर रुकी ट्रेन, दूसरी घटना में यात्री की कटकर मौत

शनिवार की दोपहर जबलपुर से वेरावल राजकोट जाने वाली अप 11464 राजकोट एक्सप्रेस को दोपहर श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर उस समय रोकनी पड़ी, जब एस-3 कोच के ब्रेक जाम होने से पहिए और ब्रेक के घर्षण के कारण धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं।
नरसिंहपुर

खेतों में लौटी रौनक, जिले में 91350 हेक्टेयर से अधिक रकबे में बोवनी देरी से शुरू हुआ सीजन, अधिक नमी बन रही चुनौती

जिले में मानसून की शुरुआती सुस्ती से खरीफ सीजन की बोवनी में हुई देरी अब जाकर रफ्तार पकड़ती दिख रही है। मौसम से मिली राहत के बाद किसान दोबारा खेतों में उतर आए हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में लगातार हुई बारिश से खेतों में जलभराव व अधिक नमी होने से बोवनी का कार्य अभी भी पूरी गति नहीं पकड़ सका है।
नरसिंहपुर

निकायों तक सिमटा जर्जर मकानों का चिन्हांकन, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे नहीं, जिले में 74 निजी 18 सरकारी भवनों से जुड़े जिम्मेदारों को नोटिस

जिले में जर्जर मकानों, सरकारी भवनों के गिरने का खतरा यूं तो सालभर रहता है लेकिन बारिश का मौसम होने से ऐसे भवनों को लेकर प्रशासन ने सक्रियता बढ़ाई है। हालांकि जर्जर भवनों के चिन्हांकन एवं संबंधितों को नोटिस देने, चेतावनी बोर्ड लगाने की कार्रवाई सिर्फ निकाय क्षेत्रों तक सिमट कर रह गई है।
नरसिंहपुर

बारिश से शहर के कई वार्डो में बने जलभराव के हालात, गिरते पानी में निकासी कराने निकाय की टीम रही दिनभर सक्रिय

बारिश के कारण नरसिंहपुर नगर के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। नगर पालिका की सफाई टीम छाता और रेनकोट के सहारे पूरे दिन जल निकासी व्यवस्था सुधारने में जुटी रही।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.