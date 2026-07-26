सरकारी स्कूलों में नरसिंहपुर सबसे आगे, निजी में साईंखेड़ा का दबदबा जिले में 53.46 प्रतिशत सरकारी व 46.54 प्रतिशत स्कूलों में नामांकन

government schools account for a larger share नरसिंहपुर. जिले के सरकारी स्कूलों में भले ही व्यवस्थागत कई कमियां हों, लेकिन इस सत्र में अब तक हुए नामांकन के मामले में सरकारी स्कूलों की दर्ज संख्या बढ़ रही है। नामांकन के अब तक दर्ज आंकड़ों में जिले भर में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक करीब 2,02,823 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज किया गया है। जिसमें खास यह है कि इनमें 1,08,432 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में और 94,391 विद्यार्थी निजी स्कूलों में अध्ययनरत हैं। यानी जिले के कुल नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी निजी स्कूलों से अधिक है।

शिक्षा विभाग के अनुसार विकासखंडवार स्थिति में नरसिंहपुर विकासखंड 23,393 विद्यार्थियों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद गोटेगांव (19,975), चीचली (17,826), साईंखेड़ा (17,255), चांवरपाठा (15,699) और करेली (14,284) का स्थान है जो सबसे कम है। वहीं निजी स्कूलों में तस्वीर अलग है। यहां साईंखेड़ा 22,483 विद्यार्थियों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद करेली (16,350), नरसिंहपुर (15,699), गोटेगांव (14,696), चांवरपाठा (13,681) और चीचली (11,482) का स्थान है। यानी निजी स्कूलों में सबसे कम नामांकन चीचली विकासखंड में दर्ज किया गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि चांवरपाठा, चीचली, गोटेगांव और नरसिंहपुर विकासखंडों में सरकारी स्कूलों का नामांकन निजी स्कूलों से अधिक है। इसके विपरीत करेली और साईंखेड़ा ऐसे विकासखंड हैं, जहां निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की तुलना में अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

कुल नामांकन में सांईखेड़ा आगे

जिले के कुल नामांकन में भी साईंखेड़ा (39,738) पहले, नरसिंहपुर (39,092) दूसरे और गोटेगांव (34,671) तीसरे स्थान पर हैं। सबसे कम कुल नामांकन चांवरपाठा और चीचली में समान रूप से 29,380-29,380 दर्ज किया गया है।

फैक्ट फाइल