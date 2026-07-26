डॉक्टर ने लिखी थी हत्या की स्क्रिप्ट, आनंद मुख्य किरदार, इंदिरानगर हत्याकांड के वक्त आरोपी एक-दूसरे को दे रहे थे पल-पल की अपडेट



डॉक्टर को फोन कर बोला था काम हो गया

एसपी ने बताया कि घटना करने के बाद हाइवा को आनंद ने जंगल मेंं छुपा दिया था और कार बुलाकर वह वापिस अपने घर पहुंचा। उसने डॉ. खरे को सूचना भी दी थी कि काम हो गया है। जब मुख्य आरोपी को पता चला कि पुलिस उसकी व अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है तो वह बचने के जतन करने लगा। वह अपनी कार लेकर गोटेगांव थाना क्षेत्र के बुधगांव गया और वहां सतीश पटेल के यहां कार छोडकऱ उसकी थार लेकर निकल गया, उसने यह भी बताया कि उसकी गाड़ी से दुर्घटना हो गई है इसलिए वह थार लेकर जा रहा है। वहीं डॉ. अमित खरे भी दमोह के रास्ते छतरपुर तरफ भागने की फिराक में था। जिसे दमोह पुलिस की मदद से पकड़ा गया।

घटना में इन लोगों की हुई थी मौत

इंदिरा नगर में हुई घटना में राजेंद्र पावला निवासी राजेंद्र पटेल की मौके पर मौत हुई थी। वहीं शहपुरा में इलाज दौरान वीरेंद्र लोधी, राजपाल लोधी पावला एवं जयपाल लोधी निवासी बरपटी की मौत हुई थी। आकाश लोधी, नीरज लोधी को जबलपुर रेफर किया गया था लेकिन रास्ते में ही नीरज की मौत हो गई थी।

वाहन बिगडऩे से पैदल आरोपियों को ले गई पुलिस

शनिवार को सभी आरोपियों को पुलिस जेल के वाहन से लेकर आई, लेकिन शहर में वाहन में कुछ खराबी आने से पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों को पैदल ही न्यायालय ले गई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही और आरोपी मुंह छुपाते नजर आए।

जांच कार्रवाई में इस टीम की रही भूमिका

प्रकरण की जांच-कार्रवाई में एसडीओपी तेन्दूखेडा अभिनव मिश्रा, एसडीओपी नरसिंहपुर मनोज गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक उमेश तिवारी के नेतृत्व में निरीक्षक गौरव चाटे, किशोर वामनकर,प्रियंका केवट, एसआइ मनीष मरावी, आशीष बोपचे, एएसआइ सुमित तिवारी, प्रधान आरक्षक आशीष मिश्रा, राजेश वागरी, जितेन्द्र ठाकुर, कुलदीप सोमकुंवर, अशोक कुमार, आरक्षक पंकज राजपूत एवं अजय ठाकुर की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

घटना से लोगों को याद आया बहोरीपार कांड

हाइवे पर इंदिरानगर के पास हुए इस हत्याकांड ने लोगों को गोटेगांव-नरसिंहपुर स्टेट हाइवे पर वर्ष 2012 में बहोरीपार के पास हुए घटनाक्रम की याद ताजा कर दी। जिसमें डंपर से कुचलकर गोटेगांव क्षेत्र निवासी मनोज चौकसे, बलराम राजपूत की हत्या हुई थी। इस मामले को पहले दुर्घटना बताया जा रहा था, लेकिन बाद में एसआइटी जांच हुई तो हत्या की कहानी सामने आई थी, जिसके पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा था। यह प्रकरण अभी विचाराधीन भी बताया जाता है।