नर्मदा के बरमान घाट में डूबने से छिंदवाड़ा के दो युवकों की मौत, परिवार के साथ खारी विसर्जन करने आया था परिवार



24 घंटे में दूसरी घटना

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले गुरुवार को भी बरमान के रेतघाट क्षेत्र में नहाने के दौरान ग्राम पिपरिया निवारी निवासी ऋतिक पिता गेंदालाल चढ़ार 21 वर्ष एवं अभिषेक पिता संतोष चढ़ार 21 वर्ष निवासी गुंदरई थाना सुआतला की रेतघाट में डूबने से मौत हो गई थी। जिनके शवों का परीक्षण शुक्रवार को हुआ। नर्मदा के दोनों घाटों पर 24 घंटे के दौरान दूसरी बड़ी घटना से लोग हैरान हैं। बीते कुछ समय में रेतघाट और आसपास के क्षेत्रों में डूबने की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रहे हादसों के बाद नर्मदा तट के संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी संकेतक और निगरानी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बाद भी हादसे नहीं थम रहे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।