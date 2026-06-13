6 फिल्टर प्लांट रोकेंगे नदी में गंदगी, रिवर फ्रंट से बढ़ेगा सौंदर्य शहर से लगी पंचायतों के क्षेत्र में नदी को सहेजने कार्य



बिना बिजली के काम करेंगे फिल्टर प्लांट

कार्य से जुड़े बेंगलुरु के इंजी. मयंक झारिया के अनुसार तैयार किए जा रहे फिल्टर प्लांट बिना बिजली के संचालित होंगे। ये क्रांकीट संरचना वाले चैंबर वाले प्लांट हैं। जिन्हें ग्राम पंचायत क्षेत्रों की नालियों से जोड़ा जाएगा। नालियों से बहकर आने वाला कचरा, पॉलीथिन, कीचड़ और अन्य ठोस अपशिष्ट इन जालियों में रुक जाएगा, जबकि अपेक्षाकृत स्वच्छ पानी आगे बढकऱ नदी में पहुंचेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा समय-समय पर इन जालियों की सफाई कर एकत्रित कचरे का उठाव किया जाएगा।

तीन चरणों में होगा पानी का प्राकृतिक शोधन

मगरधा और रौंसरा ग्राम पंचायतों के बीच तैयार हो रहे लघु फिल्टर प्लांट तीन चरणों में पानी का शोधन करेंगे। पहले चरण में सेटलमेंट टैंक में बड़े ग्रेवल्स लगाए गए हैं, जहां प्लास्टिक, गाद और अन्य बड़े अवशिष्ट रुक जाएंगे। दूसरे चरण में छोटे ग्रेवल्स सूक्ष्म ठोस कणों को रोकेंगे। तीसरे चरण में चारकोल आधारित फिल्टर लगाया गया है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों और जैविक अशुद्धियों को कम करने में सहायक होगा। इसके बाद पानी नदी में प्रवाहित किया जाएगा।