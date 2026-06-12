नरसिंहपुर जिले में फुटबॉल का वजूद संकट में, स्तरीय मैदान नहीं, प्रतियोगिताएं बंद होने से खिलाडिय़ों का रुझान कम

players to showcase their talent नरसिंहपुर. जिले में फुटबाल का खेल अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। एक समय ऐसा था जब नगर में फुटबॉल की लगभग 10 सक्रिय टीमें हुआ करती थीं और स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले टूर्नामेंट खिलाडिय़ों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देते थे। लेकिन आज बेहतर खेल मैदानों की कमी और फुटबॉल प्रतियोगिताओं का बंद होने से इस खेल के प्रति खिलाडिय़ों का रुझान कम हो रहा है।

नगर में फुटबॉल के लिए समर्पित मैदान नहीं होने से नई पीढ़ी का इस खेल से जुड़ाव लगातार कम हुआ है। विभिन्न क्लबों द्वारा आयोजित किए जाने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट भी वर्षों से बंद पड़े हैं, जिससे खिलाडिय़ों को प्रतिस्पर्धी माहौल नहीं मिल पा रहा। इसका असर यह हो रहा है कि कभी जिले के लोकप्रिय खेलों में शामिल फुटबॉल अब सीमित दायरे में सिमटता जा रहा है।

कॉलेज की महिला टीम ही सक्रिय

पीजी कॉलेज मैदान में ही कुछ वर्षो से महिला फुटबॉल टीम सक्रिय दिख रही है। पहले खेल विभाग के समर कैंपों में फुटबॉल प्रशिक्षण के लिए बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचते थे, लेकिन पिछले तीन वर्षों से जिला मुख्यालय पर चार और ब्लॉक स्तर पर दो खेलों के प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था किए जाने के बाद फुटबॉल समर कैंप बंद हो गया। खेल विभाग द्वारा उन्हीं खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें कोच पदस्थ हैं और जिले में उनका प्रचलन अधिक है। फुटबॉल को पुनर्जीवित करने की दिशा में इस वर्ष आमगांव में एक नई पहल जरूर शुरू हुई है। जिले की कुछ महिला खिलाडिय़ों ने मणिनागेंद्र फाउंडेशन के सहयोग से फुटबॉल गतिविधियों की शुरुआत की है। इस प्रयास में क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना और स्टेट रेफरी दीपचंद नोरिया भी सहयोग कर रहे हैं। खेल प्रेमियों का मानना है कि यदि नियमित प्रशिक्षण, मैदान और प्रतियोगिताओं की व्यवस्था नहीं हुई तो जिले में फुटबॉल का भविष्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

रेफरी बनकर बढ़ा रहे फुटबॉल की नई पहचान

नरसिंहपुर। शासकीय पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के खिलाडिय़ों ने न केवल खेल के मैदान में फुटबॉल खेल में हुनर दिखाया है बल्कि बल्कि रेफरी के रूप में भी नई पहचान बनाई है। फुटबॉल रेफरी कोर्स में सफल होकर करुणा मिश्रा, वंदना यादव और दीपचंद्र कहार मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के अधिकृत रेफरी बने हैं और अब तक चार प्रतियोगिताओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर अनीता वंशकार, नंदिनी ठाकुर, मुस्कान जाटव और मोहित पटेल ने भी रेफरी बनने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चारों बीते अप्रेल माह में महू में आयोजित रेफरी कोर्स में भाग ले चुके है और प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर विश्वविद्यालय स्तर तक जिले का प्रतिनिधित्व किया और अब खेल संचालन की जिम्मेदारी संभालने की ओर बढ़ रहे हैं।

खास-खास

कभी नगर में थीं करीब 10 फुटबॉल टीमें

मैदानों की कमी और टूर्नामेंट बंद होने से घटा खेल का दायरा

तीन वर्षों से फुटबॉल समर कैंप भी नहीं लग रहा

आमगांव में नई पहल से जगी है उम्मीद की किरण