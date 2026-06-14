तेज आंधी-बारिश से कई जगह पेड़ गिरे, रास्ते बाधित, बिजली गुल, जगह-जगह सामने आने लगी जलभराव की समस्या



शनिवार को सुबह से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। लेकिन दोपहर करीब 4 बजे से मौसम में अचानक बदलाव आया और पहले धूल भरी तेज आंधी चली, इसके बाद गरज-चमक के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज आंधी के कारण नगरपालिका कार्यालय के सामने एक पेड़ गिरने से किनारे खड़ी एंबुलेंस चपेट में आ गई, जिसे बामुश्किल पेड़ हटाकर सुरक्षित किया गया। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी एक पेड़ गिर गया, गनीमत रही कि जहां पेड़ गिरा वहां कोई नहीं था। इसी तरह हाइवे क्रमांक 44 से चांवरपाठा होकर डोभी जाने वाले मार्ग पर जनपद भवन के पास बरगद का एक विशालकाय पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया। लोगों ने कहा कि आंधी चलने से मार्ग पर आवागमन कम था, यदि सामान्य मौसम में पेड़ गिरता तो बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था। काफी देर तक पेड़ मार्ग पर ही पड़ा रहा, लोगों को निकलने में काफी परेशानियां रहीं। बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह तेज आंधी से शेड, छप्पर उडऩे से लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कई किसानों की खेतों में कटकर रखी फसल भी बारिश से प्रभावित हुई है।