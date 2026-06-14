पत्रिका अमृतम जलम् अभियान में सहभागी बने शहरवासी, जल स्रोतों का संरक्षण संवर्धन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी



अभियान में भागीदारी करने रहा उत्साह

कार्यक्रम में नरसिंहपुर सीएमओ नीलम चौहान, डाइट प्राचार्य राजीव किशोर श्रीवास्तव, वॉलीबाल संघ के जोनल सचिव मनीष कटारे, शिक्षक एलपी गिरदौनिया, डॉ. विवेक सक्सेना, रामकुमार नामदेव, प्रदीप नगाइच, भारती कौरव, ममता मिश्रा, अरूणा दुबे, कीर्ति पालीवाल, मंजू दुबे, सुनीता शर्मा, दीप्ति दुबे, सपना शर्मा, खेल अधिकारी सुनीता यादव समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों, खेल संघों, जन अभियान परिषद के सदस्यों, जाट युवा मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के प्रतिनिधियों तथा नगर पालिका कर्मचारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संवर्धन के लिए निरंतर जनजागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया।