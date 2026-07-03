3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

चौथा विवाह करने पत्नी ने प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

30 जून को कोतवाली थाना क्षेत्र में बारुरेवा पुल के पास हाइवे से कुछ दूरी पर झाडिय़ों में एक शव मिला था। जिसमें मृतक की पहचान बहोरीपार निवासी तुलसीराम पिता डोरीलाल मेहरा 40 वर्ष के रूप में की गई थी।
2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jul 03, 2026

पूर्व में दो विवाह कर चुकी महिला ने अपने प्रेमी के साथ चौथा विवाह करने तीसरे पति को प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। शव को बारुरेवा पुल के पास झाडिय़ों में फेंक दिया। जैसे ही शव को पुलिस ने बरामद कर जांच शुरू की तो तीनों आरोपियों को चंद घंटों में ही दबोच लिया गया।

अंधे हत्याकांड का खुलासा करते एसपी, एएसपी व टीम।

lover and his friend to kill her third husband नरसिंहपुर. पूर्व में दो विवाह कर चुकी महिला ने अपने प्रेमी के साथ चौथा विवाह करने तीसरे पति को प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। शव को बारुरेवा पुल के पास झाडिय़ों में फेंक दिया। जैसे ही शव को पुलिस ने बरामद कर जांच शुरू की तो तीनों आरोपियों को चंद घंटों में ही दबोच लिया गया।
एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने गुरुवार को एएसपी संदीप भूरिया की मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि बीते 30 जून को कोतवाली थाना क्षेत्र में बारुरेवा पुल के पास हाइवे से कुछ दूरी पर झाडिय़ों में एक शव मिला था। जिसमें मृतक की पहचान बहोरीपार निवासी तुलसीराम पिता डोरीलाल मेहरा 40 वर्ष के रूप में की गई थी। मामले में हत्या की आशंका होने पर एएसपी संदीप भूरिया व एसडीओपी के मार्गदर्शन में विशेष जांच टीम बनाई गई। टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की सहायता से जांच आगे बढ़ाई। जिसमें पता चला कि मृतक की पत्नी सरोज मेहरा पूर्व में दो शादियां कर चुकी थी और करीब एक साल पूर्व उसने तुलसीराम से विवाह किया था। पति-पत्नी में लंबे समय से पारिवारिक एवं चरित्र संबंधी शंका होने पर विवाद चल रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि सरोज मेहरा के महेंद्र मेहरा निवासी पुरगवां के साथ प्रेम संबंध थे। मृतक को इसकी जानकारी थी, जो विवाद की वजह थी।


शराब पिलाने के बहाने बुलाया


पूछताछ में सरोज मेहरा ने महेंद्र मेहरा के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि योजना के तहत विष्णु रजक, तुलसीराम मेहरा को शराब पिलाने के बहाने बारूरेवा नदी पुल के पास ले गया। कुछ देर बाद महेंद्र मेहरा भी वहां पहुंचा, जहां दोनों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को झाडिय़ों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने सरोज मेहरा, महेंद्र मेहरा और विष्णु रजक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में अन्य साक्ष्यों की बरामदगी एवं विवेचना जारी है।
जांच में इस टीम ने निभाई सराहनीय भूमिका
अंधी हत्या के खुलासे में निरीक्षक गौरव चाटे, एसआइ आशीष बोपचे, मूलचंद यादव, प्रधान आरक्षक कलावती, शैलेंद्र तिवारी, आरक्षक प्रहलाद, जितेंद्र ठाकुर, राजेश बागरी, रोहित चांदपुरिया, महेंद्र ठाकुर, यमन बागरी, महिला आरक्षक पूजा, कुमुद पाठक, संतकुमारी, एवं शुभम मालवीय नगर रक्षा समिति की मुख्य भूमिका रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Jul 2026 02:02 pm

Published on:

03 Jul 2026 01:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / चौथा विवाह करने पत्नी ने प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

झमाझम बारिश से जिला तरबतर, कई जगह जलभरावआपदा से निपटने 7 घाटों पर टीमें तैनात, 4 टीम रिजर्व में

पूरा जिला तरबतर हो गया है। नर्मदा समेत अन्य नदियों का जल मटमैला होने के साथ ही धीरे-धीरे बढऩे लगा है। वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह जलभराव की समस्या सामने आने लगी है। बारिश के जोर भरने के पहले ही जिले के 7 प्रमुख घाटों पर होमगार्ड की पांच-पांच सदस्यीय टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले जिले की स्वादभरी उपलब्धि, गुड़ व बरमान के बैगन को मिला जीआइ टैग

जिले के गुड़ और बरमान में नर्मदा की तलहटी में होने वाले बैगन अर्थात भटे को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई है। जिले के इन दोनों उत्पादों को जीआइ टैग मिला है। जिसके लिए करीब तीन साल से प्रक्रिया चल रही थी और बीते साल उज्जैन में काउंसलिंग हुई थी।
नरसिंहपुर

बरमान में रानी कोठी के पास 180 घनमीटर अवैध रेत जब्त सख्ती से हो जांच तो भंडारण कराने वालों के नाम होंगे उजागर

नरसिंहपुर जिले अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जगह-जगह मिल रहे रेत के अवैध स्टाक बता रहे हैं कि किस पैमाने पर रेत का काला कारोबार हो रहा है। बुधवार को बरमानकलां में संयुक्त टीम ने करीब 180 घनमीटर अवैध रेत जब्त की।
नरसिंहपुर

सरकारी व निजी स्कूलों का नामांकन लक्ष्य अधूरा, चीचली आगे, चांवरपाठा पिछड़ा, अब तक 1 लाख 94 हजार 285 नामांकन

जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी के साथ ही निजी स्कूल नामांकन लक्ष्य की पूर्ति अब तक नहीं कर सके हैं। अब तक जिले में नर्सरी से कक्षा 12 तक के नामांकन की स्थिति में लक्ष्य के मुकाबले 92.36 प्रतिशत नामांकन दर्ज किया गया है।
नरसिंहपुर

योजनाओं के कार्यो में लापरवाही पर वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट रोकने निर्देश, स्क्रीनिंग बढ़ाने कलेक्टर ने दिया जोर

गुरुवार को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर रजनी सिंह ने टीबी स्क्रीनिंग और आरबीएसके कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर तीन कर्मचारियों के इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए गए।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.