3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

झमाझम बारिश से जिला तरबतर, कई जगह जलभरावआपदा से निपटने 7 घाटों पर टीमें तैनात, 4 टीम रिजर्व में

8-8 सदस्यों वाली 4 टीमों को रिजर्व के रूप में लाइन में रखा गया है जो सूचना पर तत्काल मौके पर पहुुंचते ही बचाव कार्य शुरू करेंगी। बीते 24 घंटे में जिले भर में औसतन 26.4 मिमी बारिश आंकी गई हैं।
3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jul 03, 2026

पूरा जिला तरबतर हो गया है। नर्मदा समेत अन्य नदियों का जल मटमैला होने के साथ ही धीरे-धीरे बढऩे लगा है। वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह जलभराव की समस्या सामने आने लगी है। बारिश के जोर भरने के पहले ही जिले के 7 प्रमुख घाटों पर होमगार्ड की पांच-पांच सदस्यीय टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है।

राजीव वार्ड की रोड पर भरा पानी।

rainfall starting नरसिंहपुर. जिले में बारिश का आगाज देर आयद दुरुस्त आयद की तर्ज पर जोरदार ढंग से हो गया है। गुरुवार की अलसुबह से शुरू हुई चंद घंटों की बारिश में ही पूरा जिला तरबतर हो गया है। नर्मदा समेत अन्य नदियों का जल मटमैला होने के साथ ही धीरे-धीरे बढऩे लगा है। वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह जलभराव की समस्या सामने आने लगी है। बारिश के जोर भरने के पहले ही जिले के 7 प्रमुख घाटों पर होमगार्ड की पांच-पांच सदस्यीय टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। जबकि 8-8 सदस्यों वाली 4 टीमों को रिजर्व के रूप में लाइन में रखा गया है जो सूचना पर तत्काल मौके पर पहुुंचते ही बचाव कार्य शुरू करेंगी। बीते 24 घंटे में जिले भर में औसतन 26.4 मिमी बारिश आंकी गई हैं। बादल छाए रहने से बारिश की आशंका बनी हुई है।
उमस भरी गर्मी से परेशान जिले के लोग अच्छी बारिश का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, गुरुवार की अलसुबह से बारिश की जोरदार झड़ी जो शुरू हुई तो दोपहर बाद तक बारिश होती रही। जिससे लोगों को सुबह घरों से कामकाज, व्यापार के लिए निकलने में परेशानी रही, लोग छाता, रैनकोट के सहारे निकले, वहीं बाजार में लोगों की आवाजाही बेहद कम रही। दोपहर बाद जब मौसम ने थोड़ी राहत दी तो लोग घरों से निकले और बाजार में चहल-पहल बढ़ी, लेकिन बारिश की आशंका रहने से लोगों की जल्दी घर वापिसी होने से बाजार भी आम दिनों के मुकाबले जल्दी सिमटने लगा।


स्कूल परिसरों से लेकर सडक़ों-वार्डो तक जलभराव से समस्या
जिला मुख्यालय में बारिश की पहली जोरदार झड़ी में ही निकाय और शिक्षा विभाग द्वारा पानी निकासी के लिए कराए गए प्रबंधों की पोल खोल दी है। नगर के नेहरु स्कूल परिसर, एमएलबी स्कूल परिसर, सांदीपनि स्कूल परिसर समेत अन्य स्कूलों के परिसरों में बारिश का पानी जमा होने से छात्र-छात्राओं के साथ ही शिक्षकों को आने-जाने में परेशानी रही। नेहरु स्कूल परिसर की तो हालत यह रही कि मुख्य गेट से लेकर स्कूल भवन के आसपास तक पानी जमा रहा। वहीं नगर की सडक़ों के आसपास भी जलभराव और नालियों के ओवरफ्लो होने से गंदगी सडक़ों पर जमा हो गई। राजीव वार्ड स्थित इतबारा बाजार की रोड पर इतना पानी भर गया कि लोगों को पैदल निकलने के लिए चक्कर लगाकर जाने की नौबत बनी। सींगरी नदी के तटीय क्षेत्र से लगे वार्डो समेत निचली बसाहट वाले वार्डो में भी नालियों की गंदगी सडक़ों पर आने से लोग परेशान रहे। नगर की पॉश कही जाने वाली कॉलोनियों में भी कई कच्ची-पक्की सडक़ों पर कीचड़-फिसलन ने लोगों का घरों तक आना-जाना मुश्किल कर दिया। सिंधी कॉलोनी में भी रोड पर पानी भर गया। नागरिक कह रहे हैं कि अभी तो बारिश का मौसम सही मायने में शुरू हुआ है और नगर की यह हालत है तो आने वाले दिनों में परेशानियां दोगुनी होंगी। निकाय को पानी निकासी के साथ ही वार्डो-कॉलोनियों की कच्ची सडक़ों को आवागमन लायक बनाए रखने अभी से कार्य कराना चाहिए।
24 घंटे में गाडरवारा-तेंदूखेड़ा तहसील में सर्वाधिक बारिश
जिले में बीते 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश गाडरवारा और तेंदूखेड़ा तहसील में आंकी गई है। भू अभिलेख विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में गाडरवारा में 59, तेंदूखेड़ा में 45, नरसिंहपुर तहसील में 13, गोटेगांव में 10 व करेली तहसील में 5 मिमी बारिश आंकी गई है।
नर्मदा तटों पर निगरानी बढ़ी, लोगों को किया जा रहा सतर्क
होमगार्ड के सहायक प्लाटून कमांडर वीरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि नर्मदा के झिकोली, ककराघाट, बरमान के रेत एवं सीढ़ी घाट, झांसीघाट में पांच-पांच सदस्यीय टीम एक-एक मोटरबोट के साथ तैनात है। इसी तरह शक्कर नदी के बोदरी घाट, नयागांव घाट में एक-एक पांच सदस्यीय टीम को तैनात किया गया है। जो बारिश के सीजन में नर्मदा के तटीय क्षेत्र की निगरानी करते हुए लोगों को सतर्क करेगी। वहीं रिजर्व में 4 टीमों को रखा गया है जिसमें प्रत्येक टीम में 8 सदस्यों के साथ ही एक-एक मोटरबोट, रस्सी, टार्च समेत अन्य बचाव सामग्री है। बारिश के मौसम में जहां से भी किसी अप्रिय स्थिति की सूचना मिलेगी तो लाइन की टीम मौके पर भेजी जाएगी। नर्मदा के प्रमुख तटीय क्षेत्रों में स्थानीय तैराकों को भी मदद के लिए तैयार किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jul 2026 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / झमाझम बारिश से जिला तरबतर, कई जगह जलभरावआपदा से निपटने 7 घाटों पर टीमें तैनात, 4 टीम रिजर्व में

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चौथा विवाह करने पत्नी ने प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पूर्व में दो विवाह कर चुकी महिला ने अपने प्रेमी के साथ चौथा विवाह करने तीसरे पति को प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। शव को बारुरेवा पुल के पास झाडिय़ों में फेंक दिया। जैसे ही शव को पुलिस ने बरामद कर जांच शुरू की तो तीनों आरोपियों को चंद घंटों में ही दबोच लिया गया।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले जिले की स्वादभरी उपलब्धि, गुड़ व बरमान के बैगन को मिला जीआइ टैग

जिले के गुड़ और बरमान में नर्मदा की तलहटी में होने वाले बैगन अर्थात भटे को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई है। जिले के इन दोनों उत्पादों को जीआइ टैग मिला है। जिसके लिए करीब तीन साल से प्रक्रिया चल रही थी और बीते साल उज्जैन में काउंसलिंग हुई थी।
नरसिंहपुर

बरमान में रानी कोठी के पास 180 घनमीटर अवैध रेत जब्त सख्ती से हो जांच तो भंडारण कराने वालों के नाम होंगे उजागर

नरसिंहपुर जिले अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जगह-जगह मिल रहे रेत के अवैध स्टाक बता रहे हैं कि किस पैमाने पर रेत का काला कारोबार हो रहा है। बुधवार को बरमानकलां में संयुक्त टीम ने करीब 180 घनमीटर अवैध रेत जब्त की।
नरसिंहपुर

सरकारी व निजी स्कूलों का नामांकन लक्ष्य अधूरा, चीचली आगे, चांवरपाठा पिछड़ा, अब तक 1 लाख 94 हजार 285 नामांकन

जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी के साथ ही निजी स्कूल नामांकन लक्ष्य की पूर्ति अब तक नहीं कर सके हैं। अब तक जिले में नर्सरी से कक्षा 12 तक के नामांकन की स्थिति में लक्ष्य के मुकाबले 92.36 प्रतिशत नामांकन दर्ज किया गया है।
नरसिंहपुर

योजनाओं के कार्यो में लापरवाही पर वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट रोकने निर्देश, स्क्रीनिंग बढ़ाने कलेक्टर ने दिया जोर

गुरुवार को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर रजनी सिंह ने टीबी स्क्रीनिंग और आरबीएसके कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर तीन कर्मचारियों के इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए गए।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.