नरसिंहपुर जिले जिले की स्वादभरी उपलब्धि, गुड़ व बरमान के बैगन को मिला जीआइ टैग



नर्मदा की कछार भूमि में होने वाला यह भटा अन्य स्थानों पर होने वाले भटे से भिन्न होता है। इसका वजन 5 से 7 किलो तक का हो जाता है। इसमें बीज भी महीन होते हैं। जबकि अन्य भटे में बीज मोटा होता है। इस भटे में रेशे नहीं होते। इसमें पानी की मात्रा 85 से 89 प्रतिशत तक होती है। नर्मदा की तलहटी क्षेत्र के लंबे-चौड़े रकवे में किसान भटे की खेती करते हैं। इसकी फसल नवंबर से मार्च तक चलती है। भटे का यह बीज दशकों पुराना हैं। हर साल किसान खुद अपने स्तर पर इसे फसल में बड़े आकार के फल छोडकऱ तैयार करते हैं। यह भी रोचक है कि इस बीज से तैयार पौध के जरिए दूसरे स्थानों पर यदि पौधे लगाए जाते हैं तो उनसे फल तो मिलते हैं लेकिन वह स्वाद नहीं मिलता जो नर्मदा क्षेत्र की मिट्टी में मिलता है।

गन्ना के उत्पादन में अग्रणी जिले के गुड़ की रहती है मांग

नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के मामले में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल है। यहां हर साल गुड़ और गन्ने का कारोबार करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए तक माना जाता है। जिले में किसान बड़े पैमाने पर गुड़ निर्माण करते हैं, और प्रमुख मंडियों के जरिए यह गुड़ देशभर की मंडियों, बाजारों तक पहुंचता है। गुड़ को जीआइ टैग मिलने से अब न केवल गन्ना और गुड़ उत्पादन से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि जिले को भी राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद के जरिए नई पहचान मिलेगी।

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