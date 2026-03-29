जानलेवा हो सकती है आंखों को चौंधिया देने वाली एलईडी,लेजर लाइट और हाईपावर आडियो

नरसिंहपुर- वाहनों के नए-नए संस्करणों में आ रहे बदलावों के चलते इन दिनों नरसिंहपुर जिले में भी लग्जरी और आधुनिक सुविधाओं से लैस किस्म के फोरव्हीलर वाहनों का शौक लोगों में बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की सडक़ों पर भी इस तरह के वाहनों के संख्या बढ़ गई है। लेकिन इन लग्जरी वाहनों में आ रहे हाई पावर आडियो सिस्टम,आंखों को चौधियां देने वाली एलईडी और लेजर लाइटस के शौक जानलेवा भी हो सकते हैं। सडक़ों पर अक्सर रात में दौड़ते ऐसे वाहन किसी को भी मौत का ग्रास बना सकते हैं। उल्लेखनीय है इस तरह के वाहनों में सबसे अधिक समस्या का सामना लोगों को रात के समय सिंगल रोड पर क्रासिंग के दौरान करना पड़ता है। वाहनों में लगी हुई आंखों को चकाचौंध कर देने वाली हाईबीम एलईडी और लेजर लाइट के कारण सामने वाले वाहनों को कुछ नजर ही नहीं आता है। जिससे गंभीर हादसे की शतप्रतिशत आशंका बनी रहती है। इस तरह के सैंकड़ों वाहन जिले भर में बेखौफ दौड़ रहे हैं। लिहाजा समय समय पर इनकी जांच करते हुए नियंत्रण की जरूरत है।