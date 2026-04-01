ईंधन व बिजली मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन



एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ईशान राय ने मांग की कि 1 अप्रैल से रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर बढ़ाए गए शुल्कों को वापस लिया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

इस दौरान भगवत सिंह जाट, अस्सू नेमा, आशीष राजवेध, बाबी खान, अजय दुबे, अमित गोलू रायए देवेंद्र शुक्ला, संतोष शुक्ला, रज्जू पाठक, डॉ राजकुमार नेमा, मनोज राव, यासीन खान, सोनू प्रजापति, अंकुर बटरी, सौरभ रिछारिया, अभिषेक प्रजापति, संदीप मुगदियार और रीतेश नामदेव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।नरसिंहपुर. बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि, ईंधन की अनियमित आपूर्ति और बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नरसिंहपुर के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ईशान राय ने मांग की कि 1 अप्रैल से रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर बढ़ाए गए शुल्कों को वापस लिया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

इस दौरान भगवत सिंह जाट, अस्सू नेमा, आशीष राजवेध, बाबी खान, अजय दुबे, अमित गोलू रायए देवेंद्र शुक्ला, संतोष शुक्ला, रज्जू पाठक, डॉ राजकुमार नेमा, मनोज राव, यासीन खान, सोनू प्रजापति, अंकुर बटरी, सौरभ रिछारिया, अभिषेक प्रजापति, संदीप मुगदियार और रीतेश नामदेव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।