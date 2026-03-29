मंडी क्षेत्र का विस्तार करने जल्द जोर पकड़ेगी प्रक्रिया, बोर्ड भेजा ले आउट, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

Narsinghpur Agricultural Produce Market नरसिंहपुर. लंबे समय से अटकी कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर के विस्तार की प्रक्रिया जल्दी ही जोर पकड़ेगी। मंडी क्षेत्र विस्तार की कार्ययोजना के संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन होने के बाद मंडी प्रबंधन ने बोर्ड के निर्देशों पर आगे की कार्ययोजना पर कार्य शुरू कर दिया है। मंडी बोर्ड के लिए क्षेत्र विस्तार में जो-जो कार्य कराए जाने हैं उनकी जानकारी और संबंधित ले आउट पहले ही भेजा जा चुका है। जिससे जल्दी ही कार्यो के टेंडर लगने की उम्मीद है।

नरसिंहपुर मंडी से जुड़े किसानों को जगह और सुविधाओं की कमी से लंबे समय से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब तीन साल से मंडी क्षेत्र के विस्तार की कागजी प्रक्रिया चल रही है। जिसमें अब जाकर अधिसूचना का प्रकाशन हो सका है। मंडी में हर सीजन में अनाज की भारी आवक होती है। पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण मंडी परिसर में अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। कई बार किसानों को खुले में अपनी उपज रखनी पड़ती है, जिससे मौसम के प्रभाव से नुकसान का खतरा भी बना रहता है। किसानों का कहना है कि मंडी का विस्तार होने से न केवल व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि उन्हें अपनी उपज बेचने में भी सुविधा मिलेगी। फिलहाल सीमित संसाधनों के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि मंडी में जो शेड बने हैं उनमें हर समय जगह की कमी का संकट रहता है। व्यापारियों के अनाज का उठाव समय पर नहीं हो पाता। किसान खुले में अनाज के ढेर लगाते हैं। मंडी ने शासन में भू-प्रीमियम की राशि करीब 30 लाख रुपए पहले ही जमा कर दी थी। जिसके बाद सिर्फ अधिसूचना प्रकाशित होने का इंतजार हो रहा था।

यह प्रस्तावित हैं कार्य

मंडी के अनुसार करीब 9 एकड़ रकबे में नया परिसर बनाया जाएगा। इसमें बाउंड्रीवाल, नाली, करीब 60 मीटर चौड़ी सीसी रोड, दो गेट व चेकपोस्ट, 3 शेड और 2 गोदाम बनाए जाने का प्रस्ताव है। पूर्व में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रस्तावित थे, लेकिन अब कुछ कार्य बढऩे से लागत में वृद्धि होने की संभावना है। मंडी के विस्तारित क्षेत्र में एक नई सडक़ भी बनाई जाएगी, जो मुख्य मार्ग से जुड़ेगी। किसानों को मंडी आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

वर्जन

मंडी क्षेत्र का विस्तार करने जल्दी ही टेंडर आदि की प्रक्रिया होने की उम्मीद है। बीते सप्ताह अधिसूचना प्रकाशित हुई है। मंडी बोर्ड को ले आउट पहले ही भेजे जा चुके हैं। मंडी क्षेत्र बढऩे से किसानों को लाभ मिलेगा।

देवेंद्र सिंह ठाकुर, सचिव कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर