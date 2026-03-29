जिले में डीजल-पेट्रोल, सिलेंडर की मांग दोगुनी, खत्म नहीं हो रही लाइन, भट्टियों-चूल्हे के सहारे कई व्यापारी चला रहे कार्य

The demand for diesel and petrol, as well as gas नरसिंहपुर. जिले में डीजल-पेट्रोल के साथ ही गैस सिलेंडरों की मांग दोगुनी हो रही है, जिससे न केवल डीजल-पेट्रोल पंपों पर बल्कि गैस एजेंसियों पर भी लोगों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। न तो लोग दिन में धूप की परवाह कर रहे हैँ और न ही रात के भटकाव से परहेज कर रहे हैं। लोगों के मन में डीजल-पेट्रोल और गैस सिलेंडर का संकट बनने की आशंका इतनी घर कर चुकी है कि शासन-प्रशासन के साथ एंजेसियों और पंप संचालकों की तमाम समझाइश के बाद भी लोग सिलेंडर की बुकिंग करा रहे हैं और डीजल-पेट्रोल बड़ी मात्रा में खरीदने पहुंच रहे हैं। वहीं व्यवसायिक सिलेंडर न मिलने से कई कोयले की भट्टियों-चूल्हे के सहारे कई व्यापारी प्रतिष्ठान चलाने लाचार हो रहे हैं।

जिले में इन दिनों हर दिन 150 से 200 केएल तक डीजल-पेट्रोल की खपत हो रही है, जबकि सामान्य दिनों में यह खपत काफी कम रहती थी। जिले भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 133 पंप संचालित हैं, जहां पर डीजल-पेट्रोल लेने उपभोक्ताओं में होड़ सी बनी हुई है। खासकर ग्रामीण इलाकों के पंपों पर डीजल-पेट्रोल की मांग अधिक बनी हुई है। जिसकी एक बड़ी वजह इन दिनों कृषि कार्य जोरशोर से चलना माना जा रहा है, लेकिन कार्यो से अधिक लोगों के मन में डीजल-पेट्रोल की आगामी समय में बनने वाली कथित कमी को लेकर बैठी आशंका अधिक असर दिखा रही है।

व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति बेहद कम

जिले भर में व्यवसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या करीब 1331 है। जिसमें व्यापारी अपनी जरूरत के अनुसार सिलेंडर लेते हैं और उसका दाम चुकाते हैं। लेकिन बीते कई दिनों से व्यवयासिक सिलेंडर की आपूर्ति में बेहद कमी आ गई है और न के बराबर ही सिलेंडर बड़ी मशक्कत से मिल रहे हैं। जिससे कई प्रतिष्ठानों का संचालन मुश्किल से वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे हो रहा है। वहीं घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग भी लगातार बढऩे से एंजेसियों को मांग पूरी करना मुश्किल हो रहा है। एंजेसियों के जरिए ग्रामीण इलाकों में जो घर-घर जाकर सिलेंडर वितरित किए जाते थे वह व्यवस्था बंद होने से ग्रामीण उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने एंजेसियों में आने की नौबत बनी है और धूप की परवाह किए बिना लाइन में लगकर सिलेंंडर पाने जतन करने पड़ रहे हैं। एक एजेंसी संचालक ने बताया कि शहरी क्षेत्र में ही मांग इतनी अधिक बनी है कि ग्रामीण क्षेत्र में वाहन भेजना मुश्किल हो गया है। लोग अफवाहों के कारण गैस की अनावश्यक बुकिंग करा रहे हैं। जबकि बुकिंग के चार से पांच दिन में ही सिलेंडर की आपूर्ति कर दी जाती है।