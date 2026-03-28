पर्याप्त आपूर्ति के दावों के बावजूद रसोई गैस के लिए लंबी कतारें, उपभोक्ता परेशान

नरसिंहपुर। जिले में रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी परिसर में गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। तेज धूप और बढ़ती गर्मी के बावजूद लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते नजर आएए जिससे आमजन की परेशानी साफ झलकती रही।

प्रशासन और गैस एजेंसियों द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि जिले में रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू और पर्याप्त है, लेकिन मौके पर मौजूद हालात इन दावों की पोल खोलते दिखाई दिए। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि सिलेंडर की बुकिंग कराने के बाद भी उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते उन्हें खुद वितरण केंद्रों तक पहुंचकर लाइन में लगना पड़ रहा है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में दो से तीन दिन की देरी आम बात हो गई है। ऐसे में जिन परिवारों के घरों में गैस खत्म हो जाती है, उन्हें खाना बनाने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कतार में लगे लोगों में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें तेज धूप में खड़े रहना मजबूरी बन गया।