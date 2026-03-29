हर दिन झुलसा रही तीखी धूप, पारा 37.6 डिग्री तक पहुंचा, दोपहर में हालात बेहाल

The impact of the heat नरसिंहपुर। जिले में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान अब तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। मार्च के अंत में ही इस तरह की तीव्र गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और कठिन होने के संकेत मिल रहे हैं। शनिवार को जिले में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह तापमान इस समय तक अपेक्षाकृत अधिक है, और इससे आमजन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने वातावरण को और अधिक गर्म बना दिया है।गर्मी के इस तीव्र प्रभाव के कारण दोपहर में सड़कों पर आवाजाही बहुत कम हो गई है। खासतौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय सबसे अधिक कष्टकारी हो रहा है। इस समय के दौरान सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं और बाजारों में भी भीड़ कम हो गई है। लोग धूप से बचने के लिए घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। खासकर मजदूर वर्ग के लोग, जो खुली हवा में काम करने को मजबूर होते हैं, उन्हें इस अत्यधिक गर्मी से खासा नुकसान हो रहा है।