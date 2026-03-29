हर दिन झुलसा रही तीखी धूप, पारा 37.6 डिग्री तक पहुंचा, दोपहर में हालात बेहाल

तीखी धूप में सूखे गले को ठंडे पानी से तर करते वृद्धजन।
The impact of the heat नरसिंहपुर। जिले में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान अब तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। मार्च के अंत में ही इस तरह की तीव्र गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और कठिन होने के संकेत मिल रहे हैं। शनिवार को जिले में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह तापमान इस समय तक अपेक्षाकृत अधिक है, और इससे आमजन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने वातावरण को और अधिक गर्म बना दिया है।गर्मी के इस तीव्र प्रभाव के कारण दोपहर में सड़कों पर आवाजाही बहुत कम हो गई है। खासतौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय सबसे अधिक कष्टकारी हो रहा है। इस समय के दौरान सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं और बाजारों में भी भीड़ कम हो गई है। लोग धूप से बचने के लिए घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। खासकर मजदूर वर्ग के लोग, जो खुली हवा में काम करने को मजबूर होते हैं, उन्हें इस अत्यधिक गर्मी से खासा नुकसान हो रहा है।
गर्मी का स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। चिकित्सकों का कहना है कि लगातार धूप में रहने से सिरदर्द, चक्कर आना, थकान, और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर वे लोग, जो रोजाना बाहर काम करने जाते हैं, उन्हें गर्मी से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। इसके अलावा हल्के, सूती कपड़े पहनने, और सिर को टोपी या कपड़े से ढककर बाहर जाने की सलाह दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है, तो उसे बिना किसी आवश्यक कार्य के दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। खाने-पीने पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि शरीर की ऊर्जा बनी रहे और किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस न हो।
इस बढ़ती गर्मी के बीच प्रशासन द्वारा भी नागरिकों को सुरक्षित रहने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि लोग गर्मी से सुरक्षित रह सकें।
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