12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे ट्रक में भरी मिली 286 पेटी अंग्रेजी शराब, दो गिरफ्तार

Police seized a truck carrying 286 cases of foreign liquor नरसिंहपुर. सिवनी-नरसिंहपुर-सागर हाइवे क्रमांक 44 पर पुलिस ने 286 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। जो नरसिंहपुर से सिलीगुड़ी तक शराब की इस खेप को पहुंचाने के लिए बस के जरिए नरसिंहपुर पहुंचे थे। पुलिस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 12, 2026

हाइवे क्रमांक 44 पर पुलिस ने 286 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। जो नरसिंहपुर से सिलीगुड़ी तक शराब की इस खेप को पहुंचाने के लिए बस के जरिए नरसिंहपुर पहुंचे थे। पुलिस ने जो ट्रक जप्त किया है उसके चेचिस नंबर और वाहन नंबर के बीच भी कुछ अंकों का हेरफेर बताया जा रहा है

कंट्रोल रूम में एसपी कार्रवाई को बताते हुए।

Police seized a truck carrying 286 cases of foreign liquor नरसिंहपुर. सिवनी-नरसिंहपुर-सागर हाइवे क्रमांक 44 पर पुलिस ने 286 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। जो नरसिंहपुर से सिलीगुड़ी तक शराब की इस खेप को पहुंचाने के लिए बस के जरिए नरसिंहपुर पहुंचे थे। पुलिस ने जो ट्रक जप्त किया है उसके चेचिस नंबर और वाहन नंबर के बीच भी कुछ अंकों का हेरफेर बताया जा रहा है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि पकड़े गए आरोपियों को शराब की खेप का ट्रक सौंपने नरसिंहपुर तक कौन आया था और ट्रक कहां से आया, शराब कहां से लोड हुई थी। आरोपियों ने शराब की पेटियों को ट्रक के अंदर एक बाक्स बनाकर मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे छुपाकर रखा था ताकि किसी को शक न हो कि ट्रक में क्या भरा हुआ है।
बुधवार को कंट्रोल रूम में एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने एसडीओपी मनोज गुप्ता व करेली थाना प्रभारी रत्नाकर हिंग्वे की मौजूदगी में कार्रवाई को बताया। एसपी मीना ने बताया कि मंगलवार की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराष्ट पासिंग एक ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जा रही है। जिस पर एएसपी संदीप भूरिया व एसडीओपी गुप्ता के नेतृत्व में दो टीमें गठित करते हुए एक टीम को नरसिंहपुर-लखनादौन रूट पर तैनात किया जबकि दूसरी टीम को राजमार्ग चौराहा की ओर जाने वाले रूट पर तैनात करन आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू कराई गई।


भाग रहे ट्रक को बैहर तिराहे पर पकड़ा
जांच के दौरान करेली पुलिस ने नरसिंहपुर तरफ से एक ट्रक को आते देखा तो उसे रोकने प्रयास किया। लेकिन चालक ने ट्रक की गति बढ़ा दी और भागने लगा। जिसे पुलिस ने हाइवे पर बैहर तिराहे के पास रोका। वाहन की तलाशी में जब पुलिस ने नुकीली रॉड को डिब्बों के अंदर डाला तो कुछ भारी चीज होने की आवाज आई। जिसे खाली करने पर लगभग 3 फीट डिब्बों के नीचे बनाएं गए एक बंकर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां मिलीं।
पुलिस का दावा शातिर अपराधी है सतीश
पुलिस ने मामले में सतीश नंदड निवासी उदेशीपुर थाना गनोर जिला सोनीपथ हरियाणा एवं मनोज यादव निवासी जफारपुर, साउथ बेस्ट दिल्ली को आरोपी बनाया है। साथ ही ट्रक क्रमांक एमएच 04 केएफ 3613 को जप्त किया है। पुलिस ने बरामद कुल मशरूका की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी सतीश बेहद शातिर है। प्रारंभिक पूछताछ में चला है कि दोनों आरोपी बस के जरिए नरसिंहपुर ट्रक को आगे पहुंचाने आए थे, उन्हें कौन ट्रक सौंपने आया था इसका पता लगाया जा रहा है। दोनों आरोपियों से मिले तथ्यों के आधार पर आगे जांच हो रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी करेली रत्नाकर हिग्वें, एएसआइ संतराम मरकाम, प्रधान आरक्षक कुलदीप सोमकुवर, आरक्षक राजेश बागरी, विपिन पटेल, सैनिक रियाज खान, रमेश सिसोदिया की सराहनीय भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 12:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे ट्रक में भरी मिली 286 पेटी अंग्रेजी शराब, दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर नहीं हो रहा कार्य,जिले भर में एक सैंकड़ा से अधिक स्थानों पर चल रहा है कार्य

जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन का सपना महिनों-वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किराए के भवनों में केंद्र चल रहे हैं तो कहीं पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन में केंद्रों का संचालन हो रहा है।
नरसिंहपुर

विद्युत पेंशन भुगतान की ठोस एवं स्थायी गारंटी सुनिश्चित करने मांग, धरना-प्रदर्शन कर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने बुधवार को झिरना स्थित विद्युत केंद्र परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सौंपा।
नरसिंहपुर

बोर्ड परीक्षा का आगाज, 12वीं अंग्रेजी का पहला पर्चा शांतिपूर्ण संपन्न

Board exams begin
नरसिंहपुर

जन्मदिन समारोह में की हर्ष फायरिंग ने बढ़ाई मुसीबत, वीडियो वायरल, एक को भेजा जेल, दो अज्ञात फरार

जन्मदिन समारोह के दौरान बंदूक से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और विधिवत कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं अन्य दो लोगों की तलाश की जा रही है।
नरसिंहपुर

दुकानें मिलीं न रोजगार, बिना उपयोग कॉम्पलेक्स कबाड़, पंचायत स्तर पर बने 426 कॉम्पलेक्स में 340 ही चालू

जिले की कई ग्राम पंचायतों में शॉपिंग कॉम्पलेक्सों कर निर्माण कर बनाईं गईं करीब 86 दुकानें बिना उपयोग के ही कहीं कबाड़ बनी हैं तो कहीं बंद हैं। जिले में बने 426 कॉम्पलेक्स में 340 ही संचालित हैं। जिनसे किराया वसूली भी पिछड़ी है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.