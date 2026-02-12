मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे ट्रक में भरी मिली 286 पेटी अंग्रेजी शराब, दो गिरफ्तार

Police seized a truck carrying 286 cases of foreign liquor नरसिंहपुर. सिवनी-नरसिंहपुर-सागर हाइवे क्रमांक 44 पर पुलिस ने 286 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। जो नरसिंहपुर से सिलीगुड़ी तक शराब की इस खेप को पहुंचाने के लिए बस के जरिए नरसिंहपुर पहुंचे थे। पुलिस ने जो ट्रक जप्त किया है उसके चेचिस नंबर और वाहन नंबर के बीच भी कुछ अंकों का हेरफेर बताया जा रहा है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि पकड़े गए आरोपियों को शराब की खेप का ट्रक सौंपने नरसिंहपुर तक कौन आया था और ट्रक कहां से आया, शराब कहां से लोड हुई थी। आरोपियों ने शराब की पेटियों को ट्रक के अंदर एक बाक्स बनाकर मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे छुपाकर रखा था ताकि किसी को शक न हो कि ट्रक में क्या भरा हुआ है।

बुधवार को कंट्रोल रूम में एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने एसडीओपी मनोज गुप्ता व करेली थाना प्रभारी रत्नाकर हिंग्वे की मौजूदगी में कार्रवाई को बताया। एसपी मीना ने बताया कि मंगलवार की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराष्ट पासिंग एक ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जा रही है। जिस पर एएसपी संदीप भूरिया व एसडीओपी गुप्ता के नेतृत्व में दो टीमें गठित करते हुए एक टीम को नरसिंहपुर-लखनादौन रूट पर तैनात किया जबकि दूसरी टीम को राजमार्ग चौराहा की ओर जाने वाले रूट पर तैनात करन आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू कराई गई।