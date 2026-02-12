12 फ़रवरी 2026,

नरसिंहपुर

विद्युत पेंशन भुगतान की ठोस एवं स्थायी गारंटी सुनिश्चित करने मांग, धरना-प्रदर्शन कर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

MP Electricity Board Pensioners नरसिंहपुर. मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने बुधवार को झिरना स्थित विद्युत केंद्र परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में विद्युत पेंशन के नियमित एवं सुनिश्चित भुगतान की ठोस एवं स्थायी व्यवस्था किए

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 12, 2026

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने बुधवार को झिरना स्थित विद्युत केंद्र परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सौंपा।

बुधवार को अपनी मांगों पर प्रदर्शन करते पेंशनर।

MP Electricity Board Pensioners नरसिंहपुर. मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने बुधवार को झिरना स्थित विद्युत केंद्र परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में विद्युत पेंशन के नियमित एवं सुनिश्चित भुगतान की ठोस एवं स्थायी व्यवस्था किए जाने तथा महंगाई राहत का भुगतान केंद्र सरकार के समकक्ष दरों एवं समान समयावधि में किए जाने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। पेंशनरों ने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विधिसम्मत एवं संरक्षित अधिकार है, इसके भुगतान में किसी प्रकार की अनिश्चितता अथवा विलंब उचित नहीं है।


धरना स्थल पर एसोसिएशन के संरक्षक सुभास दुबे एवं जीके चतुर्वेदी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा हेतु स्पष्ट एवं संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। इसी क्रम में एसके चतुर्वेदी प्रांतीय अध्यक्ष, पेंशनर समाज, आरके पटेल अध्यक्ष, पेंशनर समाज एवं विनोद तिवारी अध्यक्ष, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने संगठनों की ओर से संयुक्त संघर्ष मोर्चा को समर्थन प्रदान किया। साथ ही सीबी शर्मा, डीडी गोस्वामी, ऋषि कुमार महोबिया, एनके श्रीवास्तव एवं एसआर सराठे ने भी पेंशनरों की मांगों को न्यायोचित बताते हुए शासन से शीघ्र समाधान करने कहा। इस मौके पर एसएन दुबे, बीआर सिंह, बीएस पटेल, एसके कुर्मी, धनपत तिवारी, एलपी कहार, विजय नेमा, सतीश गुप्ता, एमएल ऊमरे, जीपी व्यास, सीएल कहार, चेतराम नौरिया, अमर सिंह चौधरी, राजा भैया ठाकुर, नेतराज सिंह कौरव, एसपी कहार, एसआर पटेल, एसके रायजादा, श्यामलाल केवट, केजी शर्मा, आईपी मेहरा, बीएस मेहरा, एमसी रैकवार, राजकुमार बाथरे, आरके नावकर, आरपी पटेल, जीएस पटेल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं पेंशनर उपस्थित रहे। संचालन जीके चतुर्वेदी व अरुण खरे ने किया।

12 Feb 2026 01:07 pm

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर नहीं हो रहा कार्य,जिले भर में एक सैंकड़ा से अधिक स्थानों पर चल रहा है कार्य

जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन का सपना महिनों-वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किराए के भवनों में केंद्र चल रहे हैं तो कहीं पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन में केंद्रों का संचालन हो रहा है।
नरसिंहपुर

मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे ट्रक में भरी मिली 286 पेटी अंग्रेजी शराब, दो गिरफ्तार

हाइवे क्रमांक 44 पर पुलिस ने 286 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। जो नरसिंहपुर से सिलीगुड़ी तक शराब की इस खेप को पहुंचाने के लिए बस के जरिए नरसिंहपुर पहुंचे थे। पुलिस ने जो ट्रक जप्त किया है उसके चेचिस नंबर और वाहन नंबर के बीच भी कुछ अंकों का हेरफेर बताया जा रहा है
नरसिंहपुर

बोर्ड परीक्षा का आगाज, 12वीं अंग्रेजी का पहला पर्चा शांतिपूर्ण संपन्न

Board exams begin
नरसिंहपुर

जन्मदिन समारोह में की हर्ष फायरिंग ने बढ़ाई मुसीबत, वीडियो वायरल, एक को भेजा जेल, दो अज्ञात फरार

जन्मदिन समारोह के दौरान बंदूक से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और विधिवत कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं अन्य दो लोगों की तलाश की जा रही है।
नरसिंहपुर

दुकानें मिलीं न रोजगार, बिना उपयोग कॉम्पलेक्स कबाड़, पंचायत स्तर पर बने 426 कॉम्पलेक्स में 340 ही चालू

जिले की कई ग्राम पंचायतों में शॉपिंग कॉम्पलेक्सों कर निर्माण कर बनाईं गईं करीब 86 दुकानें बिना उपयोग के ही कहीं कबाड़ बनी हैं तो कहीं बंद हैं। जिले में बने 426 कॉम्पलेक्स में 340 ही संचालित हैं। जिनसे किराया वसूली भी पिछड़ी है।
नरसिंहपुर
