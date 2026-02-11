बोर्ड परीक्षा का आगाज, 12वीं अंग्रेजी का पहला पर्चा शांतिपूर्ण संपन्न



कलेक्टर रजनी सिंह ने जिला मुख्यालय नरसिंहपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय, एमएलबी, नेहरू स्कूल व एक अन्य केंद्र में बैठक व्यवस्था, परीक्षार्थियों की उपस्थिति, सुरक्षा प्रबंध एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा संचालन में पूर्ण पारदर्शिता, अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा न हो। जिले के अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया।

अंग्रेजी का पेपर मिला-जुला था, लेकिन ज्यादातर प्रश्न अच्छे और समझने योग्य थे। प्रश्रपत्र समय सीमा में पूरा हो गया।

मनोरमा लोधी, परीक्षार्थी

हमने पहले से अच्छी तैयारी की थी, उसी के अनुसार प्रश्न आए इसलिए पेपर ठीक रहा। वैसे पहले पेपर की टेंशन तो थी,लेकिन अच्छा पेपर गया।

शालिनी लोधी, परीक्षार्थी,

प्रश्नपत्र में सरल और कठिन दोनों तरह के सवाल थे। पहले आसान सवाल हल किए, फि र कठिन प्रश्नों पर ध्यान दिया।

हर्षवर्धन साहू, परीक्षाथी

पूरे साल की मेहनत की परीक्षा थी,इसलिए सुबह से तनाव तो था,लेकिन प्रश्रपत्र देखकर काफी राहत मिली,समय पर पहुंच गए थे तो कोई परेशानी नहीं हुई। पेपर भी अच्छा गया

वंश रजक,परीक्षार्थी