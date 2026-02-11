11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

बोर्ड परीक्षा का आगाज, 12वीं अंग्रेजी का पहला पर्चा शांतिपूर्ण संपन्न

Board exams begin माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का शुभारंभ मंगलवार को कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय के प्रश्नपत्र के साथ हुआ। जिले के 73 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। पहले ही दिन परीक्षा को लेकर केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Feb 11, 2026

Board exams begin

Board exams begin

Board exams begin

माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का शुभारंभ मंगलवार को कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय के प्रश्नपत्र के साथ हुआ। जिले के 73 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। पहले ही दिन परीक्षा को लेकर केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं देखने को मिलीं।


82 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित


जिले में अंग्रेजी विषय की परीक्षा के लिए कुल 10 हजार 134 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 82 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा की निगरानी के लिए 9 उडऩदस्ते गठित किए गए थे, जिनमें 3 जिला स्तरीय एवं 6 विकासखंड स्तरीय दल शामिल रहे। पहले दिन जिले में नकल का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया और परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में हुई।


कलेक्टर ने किया निरीक्षण


कलेक्टर रजनी सिंह ने जिला मुख्यालय नरसिंहपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय, एमएलबी, नेहरू स्कूल व एक अन्य केंद्र में बैठक व्यवस्था, परीक्षार्थियों की उपस्थिति, सुरक्षा प्रबंध एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा संचालन में पूर्ण पारदर्शिता, अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा न हो। जिले के अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया।
वर्जन
अंग्रेजी का पेपर मिला-जुला था, लेकिन ज्यादातर प्रश्न अच्छे और समझने योग्य थे। प्रश्रपत्र समय सीमा में पूरा हो गया।
मनोरमा लोधी, परीक्षार्थी
वर्जन
हमने पहले से अच्छी तैयारी की थी, उसी के अनुसार प्रश्न आए इसलिए पेपर ठीक रहा। वैसे पहले पेपर की टेंशन तो थी,लेकिन अच्छा पेपर गया।
शालिनी लोधी, परीक्षार्थी,
वर्जन
प्रश्नपत्र में सरल और कठिन दोनों तरह के सवाल थे। पहले आसान सवाल हल किए, फि र कठिन प्रश्नों पर ध्यान दिया।
हर्षवर्धन साहू, परीक्षाथी
वर्जन
पूरे साल की मेहनत की परीक्षा थी,इसलिए सुबह से तनाव तो था,लेकिन प्रश्रपत्र देखकर काफी राहत मिली,समय पर पहुंच गए थे तो कोई परेशानी नहीं हुई। पेपर भी अच्छा गया
वंश रजक,परीक्षार्थी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 03:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / बोर्ड परीक्षा का आगाज, 12वीं अंग्रेजी का पहला पर्चा शांतिपूर्ण संपन्न

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जन्मदिन समारोह में की हर्ष फायरिंग ने बढ़ाई मुसीबत, वीडियो वायरल, एक को भेजा जेल, दो अज्ञात फरार

जन्मदिन समारोह के दौरान बंदूक से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और विधिवत कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं अन्य दो लोगों की तलाश की जा रही है।
नरसिंहपुर

दुकानें मिलीं न रोजगार, बिना उपयोग कॉम्पलेक्स कबाड़, पंचायत स्तर पर बने 426 कॉम्पलेक्स में 340 ही चालू

जिले की कई ग्राम पंचायतों में शॉपिंग कॉम्पलेक्सों कर निर्माण कर बनाईं गईं करीब 86 दुकानें बिना उपयोग के ही कहीं कबाड़ बनी हैं तो कहीं बंद हैं। जिले में बने 426 कॉम्पलेक्स में 340 ही संचालित हैं। जिनसे किराया वसूली भी पिछड़ी है।
नरसिंहपुर

नगरपालिका परिषद के सम्मिलन में व्यापारिक गतिविधियों का सर्वे कराने जोर, कई मांगों पर सहमति

नगरपालिका नरसिंहपुर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने पूरा जोर लगा रही है। मंगलवार को दोपहर बाद हुए परिषद के सम्मिलन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित पार्षदों ने शहर में व्यापारिक गतिविधियों, अस्थाई दखल का सर्वे कराने पर सहमति जताई, ताकि आय बढ़ सके।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में वनभूमि पर खुदाई-पेड़ों की कटाई कर तैयार हो रहे थे खेत, दो जेसीबी जप्त, चार पर मामला दर्ज

करेली वन परिक्षेत्र में वनभूमि पर लगे पेड़ों-झाडिय़ों की कटाई और मिट़्टी की खुदाई कर खेत बनाने तैयारी चल रही थी। जिसकी खबर लगते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दो जेसीबी जप्त करते हुए चार लोगों के खिलाफ मामला बनाया है।
नरसिंहपुर

करीब 16 करोड़ की लागत से बना ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी बड़ी राहत

narsinghpur
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.