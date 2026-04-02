MP में रफ्तार का कहर, घर में जा घुसा बेलगाम डंपर, चार लोगों को रौंदा

घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बन गया था और चक्का जाम करने का प्रयास किया गया। मौके पर सिविल अस्पताल गाडरवारा सहित बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। थाना प्रभारी अशोक चौहान ने बताया कि हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मांगें सुनकर आश्वस्त किया गया है कि मुआवजे और अन्य मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। गाडरवारा के सिविल अस्पताल और दुर्घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। फिलहाल ट्रक को हटाया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है।