नर्मदा के रेतघाट में डूब रहे दो युवकों में एक को नाविकों ने बचाया दूसरे का छत्तरपुर घाट के पास मिला शव

Narmada River Barman नरसिंहपुर. शनिवार की दोपहर नर्मदा के रेतघाट बरमान में नहाने के दौरान सागर निवासी दो युवक गहराई में जाने से डूबने लगे। जिसमें एक युवक को तो नाविकों ने बचा लिया लेकिन दूसरे का दिनभर पता नहीं चल सका। एसडीइआरएफ की टीम स्थानीय नाविकों की मदद से रेस्क्यु करने में लगी रही। रविवार को डूबे युवक का शव नर्मदा के छत्तरपुर घाट के पास मिला। करेली पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है।

घटना में बताया जाता है कि शनिवार को सागर निवासी सौरभ पिता जयकुमार रजक 30 वर्ष एवं अंश पिता शिवराज यादव परिवार के साथ अमावस्या स्नान करने बरमान रेतघाट आए थे। सौरभ व अंश एक साथ नहा रहे थे जो नहाने के दौरान दोनों घाटों को जोडऩे वाले पुल के पास चले गए, यहां अचानक दोनों गहराई में चले गए और डूबने लगे। युवकों को डूबते हुए वहां मौजूद नाविकों ने देखा तो किसी तरह अंश को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन सौरभ गहराई में जाकर लापता हो गया। युवकों के पड़ोसी यश यादव ने बताया कि उसका परिवार और सौरभ व अंश के साथ आए लोग कुछ देर पहले ही नहाकर नर्मदा से बाहर आए थे, कि यह हादसा हो गया।