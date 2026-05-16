हाइवे पर फिल्मी स्टाइल में पलटी कार, कोठिया रोड पर पिकअप पलटी ,दो हादसो में तीन लोगों की मौत, सात गंभीर

road accidents within the district. नरसिंहपुर. जिले में दो अलग-अलग सडक़ हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए। जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों घटनाओं की जांच में बड़ी वजह वाहन चालन में लापरवाही और तेज गति सामने आई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

ससुराल से लौटकर अमरवाड़ा जा रहे थे कार सवार

बरमान चौकी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर गुरुवार की रात करीब सात-साढ़े सात बजे ग्राम सगरी के पास सागर की ओर से तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर फिल्मी स्टाइल में पलटते हुए दूसरी लेन में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत रही कि जिस समय कार पलटकर दूसरी लेन में पहुंची, उस दौरान वहां से कोई अन्य वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बरमान चौकी प्रभारी आशीष बोपचे के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा निवासी कुलदीप पिता विजय डेहरिया (40) और दिनेश पिता रामशंकर कुशवाहा (35) कार क्रमांक एमपी 28 सीए 9705 से सागर जिले के देवरी गए हुए थे। देवरी में दिनेश कुशवाहा की ससुराल है। वहां से लौटकर दोनों अमरवाड़ा के लिए रवाना हुए थे। कार तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान सागर से नरसिंहपुर की ओर आने वाली लेन पर चलते समय वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और पलटते हुए दूसरी लेन में जा गिरा। सूचना मिलते ही बरमान पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को सडक़ किनारे कराया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है।