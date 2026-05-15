जलजीवन मिशन की योजनाओं का सच, कहीं फाउंडेशन खराब, डिलेवरी कम तो कहीं लाइन ही नहीं, नल कर रहे निराश

The ground reality of the schemes नरसिंहपुर. जिले में जलजीवन मिशन की योजनाओं का मैदानी सच कागजी आंकड़ों से काफी अलग है। कहीं फाउंडेशन खराब हैं, नलों में टोटियां नहीं हैं तो कहीं कम डिलेवरी लाइन से पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। घरों में जो नल लगे हैं उनमें कई में से तो पानी ही नहीं आता, लाइन कहां बंद है कुछ पता नहीं, कहीं टंकी से सप्लाई है तो कहीं सीधे नलकूप से सप्लाई हो रही है।

गुरुवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे ग्राम तिंदनी की विनीता बाई कुप्पे लेकर रोड किनारे लगे नल प्वाइंट पर पानी भरने पहुंची। पूछने पर कहतीं हैं कि घर में दो नल लगे हैं, लेकिन उनमें से एक में पानी आता ही नहीं। मकान का काम चल रहा है, इसलिए पानी की जरूरत बढ़ गई है। समस्या बतातीं हैं पर फोटो लेने से मना कर देती हैं। विनीता बाई के पड़ोसी खूब सिंह बताते हैं कि गांव में टंकी नहीं बनी है। नलकूप से सीधे सप्लाई दी जा रही है। ऐसे में बिजली ठीक रही तो पानी आता है, नहीं तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। गर्मी बढऩे के साथ समस्या और गहरा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमित जल आपूर्ति के लिए स्थायी व्यवस्था जरूरी है।