जंगल में लगे फड़ पर दांव लगाने में मगन थे जुआरी, पुलिस पहुंची तो मची भगदड़, पुलिस ने 6 जुआरियों को पकड़ा

नरसिंहपुर. जिले के डोगरगांव थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम निभौरा के जंगल में स्थित एक झोरे में जुआरी फड़ जमाए दांव लगाने में मगन थे, तभी अचानक पुलिस पहुंची तो भगदड़ मच गई। पुलिस भी पूरी तैयारी से थी तो जुआरियों को भागने मौका नहीं मिल सका। पुलिस ने 6 जुआरियों को दबोचा और मोबाइल, वाहन समेत नकदी बरामद की। डोंगरगांव थाना प्रभारी प्रकाश पाठक ने बताया कि पुलिस को निभौरा के जंगल में जुआ खेलने की सूचना मिली थी। सूचना पर एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन व एएसपी संदीप भूरिया एसडीओपी ललित सिंह डागुर के नेतृत्व में दबिश दी गई। पुलिस ने फड़ से गोरेलाल सेन निवासी परसवाड़ा, इरशाद अली निवासी गाडरवारा, महेश चौकसे निवासी करपगांव, कोमल कौरव निवासी खड़ई, अभिषेक कौरव निवासी शाहपुर और विष्णु पटेल निवासी घाटपिडऱई को पकड़ा। जुआरियों के पास से 52 ताश पत्ते, 20300 रुपए नकद, दो मोबाइल फोन और तीन दोपहिया वाहन जब्त किए। थाना प्रभारी ने बताया कि जुआरियों को भागने मौका नहीं मिले इसके लिए एसआइ बबीता पहाड़े, एएसआइ शिशुपाल चौधरी, प्रधान आरक्षक आकेश तिवारी, आरक्षक सोबरन ठाकुर, आरक्षक प्रतीक जाटव और महिला आरक्षक गिनी तिवारी की मदद से घेराबंदी की गई।