संवेदनहीन सिस्टम, एंबुलेंस कर्मियों ने बताई आक्सीजन की कमी तो वृद्धा को पीठ पर ले गए परिजन, मौत



सीएमएचओ से हुई शिकायत तो कर्मी करने लगे बचाव

उक्त पूरे घटना की सूचना जब सीएमएचओ डॉ. मनीष मिश्रा को फोटो-वीडियो के साथ दी गई तो मौके पर मौजूद एंबुलेंस कर्मचारी यह कहते हुए अपना बचाव करने लगे कि ऑक्सीजन पर्याप्त है और मरीज के परिजन जबलपुर के बदले निजी अस्पताल तक छोडऩे दबाब बना रहे थे, जबकि एंबुंलेंस से मरीज को उतारते परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि एंबुलेंस में ऑक्सीजन कम होने की बात कही गई है। मरीज के परिजनों ने बताया कि जब एंबुलेंस कर्मियों द्वारा उन्हें जबलपुर की अधिक दूरी बताई जा रही थी। लेकिन जब वह जबलपुर जाने ही एंबुलेंस में सवार हो गए थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बताई जाने लगी, जिससे उन्हें लाचारी में वृद्धा को पीठ पर लेकर अस्पताल के मुख्य गेट तक आना पड़ा और फिर ऑटो से निजी अस्पताल लेकर गए लेकिन वृद्धा की जान नहीं बच सकी। यदि मरीज एंबुलेंस में ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सीय सुविधाओं के साथ रेफर होकर पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान नहीं जाती। वृद्धा के परिजनों ने कहा है कि वह पूरे मामले की शिकायत करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। जिससे अन्य किसी मरीज की इस तरह लापरवाही की बदौलत जान न जाए।

यह है एंबुलेंस सेवा का प्रोटोकॉल

जानकारों के अनुसार मरीजों को सुरक्षित और त्वरित उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिक जिम्मेदारी है। मरीज को लेने के लिए एंबुलेंस अस्पताल के अधिकतम निकट पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि मरीज को अनावश्यक दूरी तक न ले जाना पड़े। रेफर मरीज, विशेषकर आइसीयू या गंभीर स्थिति वाले मरीज के लिए ऑक्सीजन, स्ट्रेचर, बेसिक लाइफ सपोर्ट उपकरण और जरूरी दवाएं पहले से उपलब्ध एवं कार्यशील स्थिति में होना चाहिए। मरीज को शिफ्ट करने से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और अन्य जीवनरक्षक उपकरणों की जांच करना एंबुलेंस स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। तकनीकी खराबी, ऑक्सीजन की कमी या अन्य बाधा की स्थिति में तत्काल वैकल्पिक एंबुलेंस या अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध कराना आवश्यक माना जाता है। एंबुलेंस कर्मियों को मरीज और परिजनों के साथ संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार करना होता है। ड्यूटी के दौरान चालक और ईएमटी को निर्धारित यूनिफॉर्म, नेम प्लेट अथवा आईडी कार्ड के साथ ड्यूटी पर रहना चाहिए, ताकि उनकी पहचान स्पष्ट बनी रहे। किसी गंभीर मरीज को बीच प्रक्रिया में असहाय स्थिति में छोडऩा या अनावश्यक देरी करना सेवा मानकों के विपरीत है।

वर्जन

एंबुलेंस कर्मचारियों की मनमानी के संबंध में मैंनें खुद ही एक पत्र पिछले दिनों लिखा है, आप पूरे मामले की शिकायत कराइए, हम इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करेंगे।