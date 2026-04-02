MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IFS अफसरों के हुए तबादले

MP news:मध्य प्रदेश के वन विभाग में बुधवार 1 अप्रैल को बड़ा फेरबदल देखने को मिला। सरकार ने विभाग के चार वरिष्ठ आईएफएस अधिकारीयों के ट्रांसफर (IFS Officers Transferred) के आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, यह ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे जो की अगले आर्डर तक मान्य होगा। ट्रांसफर किए गए अफसरों के नाम विभाष कुमार ठाकुर (बैच-1990), डॉ. समिता राजौरा (बैच-1992), अर्चना शुक्ला (बैच-1995) और कमॉलिका मोहन्ता (बैच- 1997) है। इन नामों में से सबसे ज्यादा चर्चित नाम विभाष सिंह ठाकुर का है। ऐसा इस लिए क्योंकि ठाकुर इससे पहले वन बल प्रमुख बनने की रेस में भी शामिल थे।