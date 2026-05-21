तपिश बढ़ा रही बीमारी, शिशु वार्ड फुल, ओपीडी में कतार, 4 गांव में चिकन पॉक्स के 14 मरीज, उल्टी-दस्त के रोगी बढ़े



नागपुर-जबलपुर से संक्रमण लेकर लौटे ग्रामीण

बताया जाता है कि नरसिंहपुर से लगे झरना डेडवारा गांव में मिले तीन संक्रमितों में एक व्यक्ति नागपुर से लौटकर आया था। उसके संपर्क में आने से दो अन्य लोग संक्रमित हो गए। इसी तरह ग्राम सिमरिया में मिले तीन संक्रमितों में भी एक व्यक्ति नागपुर से संक्रमण लेकर लौटना बताया गया है। ग्राम बैहर में मिले तीन संक्रमितों में एक युवक नियमित रूप से जबलपुर अप-डाउन करता था। पहले युवक संक्रमित हुआ और बाद में उसके परिवार के दो अन्य सदस्य भी संक्रमण की चपेट में आ गए। वहीं करेली क्षेत्र के ग्राम बांसादेही में पांच संक्रमित मरीज सामने आए हैं।

संक्रमित व्यक्ति की निगरानी जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार चिकन पॉक्स का संक्रमण 21 से 28 दिनों के भीतर असर दिखा सकता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति की निगरानी जरूरी बताई जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर और उपयोग की अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल दूसरे लोगों को नहीं करना चाहिए। साथ ही संक्रमित मरीज को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, ताकि संक्रमण अन्य लोगों तक न पहुंचे।