धूप से तेज भक्तों का उत्साह, 801 घट-कलश की भव्य शोभायात्रा, दर्शन करने उमड़ा जनसैलाब, जगह-जगह भंडारे

801 Ghat-Kalash Sadar Temple नरसिंहपुर. शहर में बुधवार को माता के भक्तों की आस्था और उत्साह ने धूप को मात दे दी। सदर मंदिर से सुबह करीब साढ़े 8 बजे शुरू हुई देवी प्रतिमा के साथ 801 घट-कलश जवारों की भव्य शोभायात्रा में शामिल होने जनसैलाब उमड़ पड़ा। जैसे-जैसे धूप चढ़ी, यात्रा आगे बढ़ी लेकिन भक्तों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। करीब 10 घंटे के दौरान शोभायात्रा में जवारों और माता की प्रतिमा का दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़, सडक़ से लेकर घरों की छत, बालकनी में लगी रही। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और सिर पर कलश लेकर चलतीं महिलाओं को सडक़ की तपन परेशान न करे इसके लिए पूरी सडक़ को पानी से तर किया जाता रहा। जगह-जगह स्टाल लगाकर भंडारे करते हुए फल, शरबत, छांछ, हलवा, फलाहारी सामग्री आदि का वितरण होता रहा। शोभायात्रा में 30 से 35 हजार लोगों की भीड़ का अनुमान जताया गया है।

शोभायात्रा देखने कई जगह से आए श्रद्धालु