12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर नहीं हो रहा कार्य,जिले भर में एक सैंकड़ा से अधिक स्थानों पर चल रहा है कार्य

Anganwadi centres running in the district नरसिंहपुर. जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन का सपना महिनों-वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किराए के भवनों में केंद्र चल रहे हैं तो कहीं पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन में केंद्रों का संचालन हो रहा है। जिले में एक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 12, 2026

जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन का सपना महिनों-वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किराए के भवनों में केंद्र चल रहे हैं तो कहीं पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन में केंद्रों का संचालन हो रहा है।

जिले में जगह-जगह भवनों का कार्य चल रहा है।

Anganwadi centres running in the district नरसिंहपुर. जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन का सपना महिनों-वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किराए के भवनों में केंद्र चल रहे हैं तो कहीं पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन में केंद्रों का संचालन हो रहा है। जिले में एक सैंकड़ा से अधिक केंद्र भवनों का कार्य आधा-अधूरा है। जिससे केंद्रों के सुचारू संचालन के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए संचालित होने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।
जिले के 6 विकासखंडो में करीब 1200 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। हर केंद्र का अपना भवन हो इस मंशा से शासन ने करीब 771 भवनों का कार्य अलग-अलग समय में स्वीकृत किया था। लेकिन इनका निर्माण लगातार पिछड़ता जा रहा है। वहीं कई जगह तो कार्य शुरू होने में ही कठिनाई आ रही है। विभाग के आंकड़े कहते हैं कि जिले में करीब 421 केंद्र भवनविहीन संचालित हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भवन किराए के भवनों में संचालित हैं उनके लिए किराया की दर भी अलग-अलग है। बताया जाता है कि जिले के शहरी क्षेत्रों में चल रहे 12 से 15 भवनों के किराए में वृद्धि करने भी विभाग ने उच्च स्तर से प्रक्रिया कराई है। जिससे केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से होता रहे। प्रभारी अधिकारी महिला बाल विकास विभाग राधेश्याम वर्मा कहते हैं कि जिन भवनों का कार्य चल रहा है उसे पूरा कराने निरतंर प्रयास किया जा रहा है। चूंकि कार्य जिला पंचायत के माध्यम से होता है इसलिए जिला पंचायत के जरिए भी कार्यो को समय-सीमा में कराने निर्देशित किया जाता है।
भवनों की कमी से यह समस्या
केंद्रों का संचालन करने के लिए अपना भवन न होने से कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। बच्चों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। विभाग के जरिए होने वाली गतिविधियों, बच्चों को खेलने, बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहंी रहती।
फैक्ट फाइल
कुल संचालित केंद- 1200
विभागीय भवन- 534
अन्य शासकीय भवन- 443
किराए से संचालित-223
कुल स्वीकृत भवन- 771
पूर्ण भवन- 571
निर्माणाधीन भवन- 112
निर्माण अप्रारंभ- 88
जर्जर भवन- 38
मरम्मत योग्य भवन- 65
भवनविहीन केंद्र-421

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 01:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर नहीं हो रहा कार्य,जिले भर में एक सैंकड़ा से अधिक स्थानों पर चल रहा है कार्य

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विद्युत पेंशन भुगतान की ठोस एवं स्थायी गारंटी सुनिश्चित करने मांग, धरना-प्रदर्शन कर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने बुधवार को झिरना स्थित विद्युत केंद्र परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सौंपा।
नरसिंहपुर

मिठाई के खाली डिब्बों के नीचे ट्रक में भरी मिली 286 पेटी अंग्रेजी शराब, दो गिरफ्तार

हाइवे क्रमांक 44 पर पुलिस ने 286 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है। जो नरसिंहपुर से सिलीगुड़ी तक शराब की इस खेप को पहुंचाने के लिए बस के जरिए नरसिंहपुर पहुंचे थे। पुलिस ने जो ट्रक जप्त किया है उसके चेचिस नंबर और वाहन नंबर के बीच भी कुछ अंकों का हेरफेर बताया जा रहा है
नरसिंहपुर

बोर्ड परीक्षा का आगाज, 12वीं अंग्रेजी का पहला पर्चा शांतिपूर्ण संपन्न

Board exams begin
नरसिंहपुर

जन्मदिन समारोह में की हर्ष फायरिंग ने बढ़ाई मुसीबत, वीडियो वायरल, एक को भेजा जेल, दो अज्ञात फरार

जन्मदिन समारोह के दौरान बंदूक से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और विधिवत कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं अन्य दो लोगों की तलाश की जा रही है।
नरसिंहपुर

दुकानें मिलीं न रोजगार, बिना उपयोग कॉम्पलेक्स कबाड़, पंचायत स्तर पर बने 426 कॉम्पलेक्स में 340 ही चालू

जिले की कई ग्राम पंचायतों में शॉपिंग कॉम्पलेक्सों कर निर्माण कर बनाईं गईं करीब 86 दुकानें बिना उपयोग के ही कहीं कबाड़ बनी हैं तो कहीं बंद हैं। जिले में बने 426 कॉम्पलेक्स में 340 ही संचालित हैं। जिनसे किराया वसूली भी पिछड़ी है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.