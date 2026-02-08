संभावनाओं से भरा नरसिंहपुर जिला पर्यटन के नक्शे से दूर, योजनाओं के अभाव में उपेक्षित ऐतिहासिक-धार्मिक स्थल



होटल, लॉज और होमस्टे व्यवसाय में वृद्धि

परिवहन सेवाओं की मांग बढ़ेगी

स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बाजार मिलेगा

युवाओं को गाइड और सेवा क्षेत्र में रोजगार

छोटे व्यापार और खानपान गतिविधियों में बढ़ोत्तरी

ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए अवसर

फैक्ट फाइल

यह हैं प्रमुख स्थल

प्राचीन चौगान किला

छोटा जबलपुर क्षेत्र

शेढ़ नदी का टोनघाट

पांडव मठ बरहटा

सांकल गुरुगुफा क्षेत्र

बरमान-सतधारा क्षेत्र

बिनैकी टोला में बने शैलचित्र

गरूण मंदिर, पिठहरा का राजमहल

मढ़ के महादेव क्षेत्र

वर्जन

काफी समय पूर्व समिति की बैठक हुई थी, यह सही है कि एक बेहतर टूरिज्म सर्किट बन जाए तो जिले के जो प्रमुख स्थल है उन तक लोगों की पहुंच सहज हो जाएगी। वह स्थान भी सुरक्षित रहेंगे। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। समिति की बैठक जल्द हो इसके लिए प्रशासन स्तर पर बात रखी जाएगी।

इंजी. सुनील कोठारी, आजीवन सदस्य पुरात्व समिति नरसिंहपुर

जिले में जो भी धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं उनको चिन्हित कर सूची बनाई जा चुकी है। जल्दी ही पुरातत्व समिति की बैठक भी करेंगे। अभी हमनें एक प्रतियोगिता भी कराई थी, जिसका यही ध्येय था कि लोग हमारी धरोहर को जानें। जो भी प्रमुख स्थल हैं उनका एक रोडमैप तैयार करने जरूर प्रयास करेंगे। उन स्थलों तक लोगों की आवाजाही को सहज बनाएंगे और उन स्थलों की ब्राडिंग कराने भी योजना बनाकर कार्य किया जाएगा।

गजेंद्र नागेश, सीईओ जिला पंचायत नरसिंहपुर