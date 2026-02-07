बोर्ड परीक्षाएं कराने अमला तैयार, स्ट्रांग रूम से थानों में पहुंची गोपनीय सामग्री



उत्कृष्ट विद्यालय में शुक्रवार की सुबह से ही गोपनीय सामग्री लेने वाहनों से पेटियां लेकर केंद्र अध्यक्षों-सहायकों का आना शुरू हो गया। मुख्य गेट पर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने शिक्षक तैनात रहे। जबकि अंदर जहां वितरण व्यवस्था रही वहां पुलिस की निगरानी चलती रही। वाहनों को परिसर के अंदर प्रवेश के लिए दूसरा गेट निर्धारित किया गया। महिला-पुरुष केंद्र अध्यक्ष-सहायक गोपनीय सामग्री लेने के लिए विशेष तौर पर तैयार होकर पहुंचे और सामग्री लेकर परिसर में ही मिलान किया। सामग्री वितरण दौरान यहां दिनभर उत्सव जैसा नजारा रहा। परीक्षा प्रभारी डॉ. अशोक उदेनिया ने बताया कि 10 फरवरी से 12वीं और 13 फरवरी से कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। सामग्री वितरण के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था नहीं रही। सभी केंद्र अध्यक्षों व सहायकों को परीक्षा संबंधी नियमों की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।

परीक्षा खास-खास

कुल परीक्षा केंद- 88

हाइस्कूल केंद्र-88

हायर सेकंडरी केंद्र- 73

शासकीय केंद्र-82

अशासकीय केंद्र- 6

हाइस्कूल परीक्षाथी-14,594

हायर सेकंडरी परीक्षाथी- 12,078