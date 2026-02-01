टाइगर रिजर्व की आमापानी बीट में गस्तीदल पर तत्वों ने चलाई गोली, बाल-बाल बचे कर्मी

A case of attack on forest workers नरसिंहपुर. जिले की सीमा से लगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डोंगरगांव परिक्षेत्र के पश्चिम आमापानी बीट में गश्ती करते हुए वनकर्मियों पर हमला होने का मामला सामने आया है। जिसके बाद रिजर्व की ओर से सुआतला थाना में एफआइआर दर्ज कराई गई है। वहीं रिजर्व की टीम ने एक बंदूक, सागौन की लकड़ी, सांभर-चिंकारा के सींग, कुछ धारदार हथियार आदि आरोपियों के घर की गईं जांच में जप्त किए हैं। एक आरोपी अन्नू पटेल निवासी कुम्हरोड़ा को भी पकड़ा है। घटनाक्रम बीती तीन फरवरी का बताया गया है। बरामद लकड़ी की नापजोख हो रही है।

बताया जाता है कि डोंगरगांव परिक्षेत्र के पश्चिम आमापानी बीट में बीट गार्ड ऋषिकेश टैगोर, वनरक्षक अपने दो श्रमिकों संतोष ठाकुर और जगदीश नोरिया के साथ तीन फरवरी की दोपहर बाद बाइक से गश्त पर थे। वनकर्मी तालाब की चेकिंग करने हेतु बड़ पर चढ़े तो उन्हें दूसरी और तीन व्यक्ति दिखाई दिए। जिनके पास बंदूके भी थी। पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने इनके तरफ निशाना करके बंदूक से गोली चला दी। इस समय आसपास छिपे हुए और व्यक्ति भी इन अपराधियों के साथ इक_ा हो गए और गोलीबाजी प्रारंभ कर दी। उस समय लगभग सात से आठ अपराधी बताए जा रहे हैं। जब वनकर्मी वहां से नहीं हटे और उन्हें ललकारते रहे तब उन्होंने तीन राउंड और फायर किया। इस बीच उन्होंने उक्त आठ अपराधियों में से तीन अपराधियों को पहचान लिया। जिनकी पहचान राजा लोधी निवासी ग्राम रमपुरा, अन्नू पटेल निवासी ग्राम कुम्हरोड़ा तथा रामसेवक गौड़ निवासी ग्राम रमपुरा के रूप में हुई है।